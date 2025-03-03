Ссора в Овальном кабинете может ускорить встречу Трампа и Путина
Из-за ссоры президента США Трампа с президентом Украины Зеленским американский лидер может раньше встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным, чем планировалось до этого. Такой сценарий в администрации США обсуждают «за закрытыми дверями», пишет CNN.
Отмечается, что в Москве тем временем растет оптимизм по поводу того, что из-за конфликта между президентами Украины и США переговоры о прекращении войны могут отойти на второй план в пользу потенциально выгодных экономических соглашений между США и Россией.
Издание сообщает, что сейчас идет подготовка ко второму раунду переговоров между американской и российской делегациями, который «может состояться в ближайшее время, возможно, также в одной из стран Персидского залива».
Издание отмечает, что происходящее похоже на гораздо большее, чем просто бизнес, — «это фундаментальный перезапуск отношений между США и Россией»:
«Сближение с Кремлем ставит под угрозу отношения США с их традиционными союзниками, оставляя Европу один на один с последствиями радикального разворота в мировой политике Вашингтона».
Итоги саммита по Украине в Лондоне
2 марта в Лондоне состоялся саммит европейских лидеров по Украине. Премьер Британии Кир Стармер во время открытия саммита сообщил, что группа европейских лидеров будет работать с Украиной над планом прекращения боевых действий, а затем обсудит это с США.
После саммита он заявил, что Британия усилит обороноспособность Украины и отправит туда свой контингент в случае достижения мира. Кроме того, Стармер о новом соглашении, которое позволяет Украине использовать 1,6 миллиарда фунтов стерлингов экспортного финансирования Великобритании для приобретения еще 5 тысчи ракет ПВО.
«Это будет жизненно важно для защиты критической инфраструктуры и укрепления Украины», — отметил он.
Также Стармер заявил, что Великобритания готова защищать мир в Украине, и это будет включать «сапоги на земле» и «самолеты в воздухе».
Офис президента Украины по итогам саммита в Лондоне отметил, что привлечение механизмов Североатлантического договора рассматривается как одна из гарантий безопасности и усиления украинской армии.
Владимир Зеленский, уезжая из Лондона, снова заявил, что прекращение огня невозможно без «надежных гарантий безопасности, в которых будет уверен народ» Украины.
Последствия воздушной атаки 3 марта
В ночь на 3 марта 2025 года враг атаковал Украину 83 ударными БпЛА, сообщили в Воздушных силах.
На утро подтверждено сбитие 46-х ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов.
31 вражеский беспилотник-имитатор — локально потерян.
Вследствие вражеской атаки пострадали Харьковщина, Сумщина, Киевщина, Черкасщина, Днепропетровщина и Запорожье.
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Коротко о ситуации на фронте
По данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 109 боевых столкновений.
На Торецком направлении враг совершил 14 атак в районах Торецка и Щербиновки.
На Покровском направлении наши защитники остановили 18 атак агрессора в сторону населенных пунктов Тарасовка, Луч, Покровск, Котлино, Удачное, Котляровка, Андреевка, Водяное Второе и Улаклы.
На Новопавловском направлении Силы обороны отбили пять вражеских штурмов в районах населенных пунктов Константинополь, Привольное и Скудное.
На Курском направлении за прошедшие сутки наши защитники отбили 30 атак противника. Враг нанес 444 артиллерийских обстрела, из них 12 — из реактивных систем залпового огня.
Потери врага на утро 3 марта 2025
Вчера ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили четыре района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника, одну радиолокационную станцию и четыре артиллерийские системы противника.
За прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1350 человек.
Также украинские воины обезвредили:
- 11 танков,
- 16 боевых бронированных машин,
- 60 артиллерийских систем,
- 2 средства ПВО,
- 61 БпЛА оперативно-тактического уровня,
- 109 единиц автомобильной техники.