Коротко про головне

На Таймс-Сквер у Нью-Йорку пройшла акція на підтримку України (див. фото). Мітингувальники говорили про неприпустимість союзу США та Росії та закликали американців не припиняти підтримувати Україну.

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Але у Трампа, як пише агентство Bloomberg, хочуть публічних вибачень від Зеленського, якщо він хоче повернутися до переговорів.

Повідомляється, що за словами їхніх джерел, знайомих із ситуацією, британські чиновники зазнали невдачі у спробі врятувати американсько-українську економічну угоду, яка була близька до підписання ще до катастрофічної прес-конференції.

Повідомляється, що команда Трампа відхилила прохання британців повернутися до переговорів, заявивши, що їм «необхідний час, щоб охолонути».

Крім того, за словами одного з європейських чиновників, адміністрація Трампа приватно дала зрозуміти, що хоче отримати публічні вибачення від Зеленського, щоб налагодити відносини.

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Призупинення американської військової допомоги Україні підірве заявлену президентом США Дональдом Трампом мету досягнення сталого світу в Україні. Також такий крок може зменшити вплив США у світі та підбадьорити союзників Росії, вважають аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

Вони нагадують, що скасування допомоги США Україні допускають високопосадовці США, тим часом сам Трамп поки не заявляв про такі наміри.

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А Норвегія планує збільшити фінансову допомогу Україні. Про це заявив напередодні прем’єр-міністр Гар Стере.

За його словами, незабаром норвезький уряд попросить парламент збільшити фінансову підтримку України.

«Сьогодні я можу сказати, що найближчим часом ми повернемося до парламенту із пропозицією збільшити підтримку», – цитує його інформагентство Reuters.

Наприкінці минулого року парламент Норвегії виділив 35 млрд норвезьких крон (3,12 млрд доларів) на військову та громадянську допомогу Україні у 2025 році.

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У свою чергу Литва інвестує у розвиток української оборонної промисловості, закупивши у Києва зброї на 20 млн євро.

Як повідомляє Міноборони країни, закуплене озброєння передадуть ЗСУ. Список озброєння не розголошується з міркувань безпеки.

У відомстві додали, що потенціал української оборонки відрізняється високим рівнем експертизи, оскільки дослідження проводяться з урахуванням використання озброєння на полі бою.

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Віце-канцлер Хабек приєднався до МЗС ФРН Бербок і закликав Бундестаг негайно розблокувати пакет військової допомоги на 3 млрд євро для України.

Як уточнює видання Spiegel, йдеться про пакет військової допомоги, який було заблоковано у грудні.

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Президент Чехії Петро Павел закликав до створення коаліції країн, які бажають добиватися справедливості для України.

На його думку, світ має бути встановлений на умовах, які влаштовують Київ.

«Світ на умовах агресора називається капітуляцією і лише заохочуватиме всіх нинішніх та майбутніх агресорів. Вільний світ має протистояти злу», – підсумував чеський президент.

Про що повідомляє Генштаб ЗСУ

Противник, використовуючи свою перевагу в живій силі, атакує позиції українських захисників, але вони стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогові значних втрат.

Загалом минулої доби зафіксовано 97 бойових зіткнень.

У суботу, 1 березня 2025 року, противник завдав двох ракетних і 99 авіаційних ударів, застосував дві ракети і скинув 146 КАБ. Крім цього, ворог здійснив понад п’ять тисяч двохсот обстрілів, у тому числі 180 – із реактивних систем залпового вогню, а також залучив для поразки 3067 дронів-камікадзе.

За минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони вразили чотири райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, три пункти управління противника та чотири ворожі артилерійські системи.

Сили оборони України продовжують операцію у Курській області. Минулої доби ворог завдав 31 авіаудару, скинувши при цьому 47 КАБ, здійснив 440 обстрілів, у тому числі 4 – з РСЗВ. Українські захисники відобразили 16 штурмових дій загарбників.

Повітряні сили повідомляють, що в ніч на 2 березня 2025 року противник атакував 79 ударними безпілотниками (БпЛА) типу Shahed та безпілотниками-імітаторами різних типів за напрямками.

Станом на 08:30 2 березня збито 63 ворожі дрони у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Черкаській, Кіровоградській, Житомирській, Вінницькій, Хмельницькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській та Миколаївській областях.

Ще 16 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачено.

Внаслідок ворожої атаки постраждали Харківщина, Сумщина, Хмельницька та Запоріжжя.

Втрати ворога на ранок 2 березня 2025

Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1110 осіб. Також українські воїни знешкодили: