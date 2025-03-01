Інцидент у Білому домі: реакція республіканців

«Зеленський має вибачитися за те, що перетворив переговори на фіаско». Таку заяву в ексклюзивному інтерв’ю CNN зробив держсекретар США Рубіо. Він закликав Зеленського «вибачитися за те, що перетворив ці переговори у Білому домі на фіаско для себе».

Крім того, Рубіо пояснив, чому Трамп обережний із путіним. За його словами, президент США уникає російського диктатора риторики, яка могла б образити главу Кремля тому, що Трамп нібито не бажає, щоб публічні «нападки» нашкодили переговорному процесу можливого припинення російсько-української війни.

Раніше Зеленський, відповідаючи на питання Fox News про вибачення, вибачатися не став, і сказав, що «не вважає, що зробив щось погане».

У свою чергу прес-секретар Трампа Керолайн Левітт заявила, що Зеленський «фактично спровокував віце-президента перед камерами».

«Як сказав президент Трамп, добре, що камери працювали, тому що американці та весь світ побачили, з чим Трамп та його команда мають справу за лаштунками на переговорах з українцями», – сказала вона.

Вона додала, що Трамп нібито «захоплювався» економічною пропозицією для України і прагнув лише мирного врегулювання, а українська сторона «виявилася дуже непоступливою», тому адміністрація Трампа більше не «виписуватиме порожні чеки на далеку війну без справжнього світу».

Раніше видання The Washington Post та New York Times писали, що після конфлікту в Білому домі адміністрація Трампа може припинити всю подальшу непряму допомогу Україні, включаючи інші види військового фінансування через «непоступливість Зеленського у мирному процесі».

Українці розпочали збір коштів «на ядерку»

До речі, на тлі співзасновника Монобанку Олега Гороховського, який стався в Білому домі, попросили відкрити збір «на ядерку». І лише за 30 хвилин українці вже встигли зібрати 2 млн грн.

А так виглядає карикатура The Economist на тлі останніх подій.

«Коли Америка прикриває вашу спину», – говорить назва.

Як пояснив свою сварку з Трампом Зеленський

Сам Зеленський пояснив, що спровокувало суперечку на зустрічі з Трампом.

«Коли великі політики кажуть, що Україна майже знищена, наші солдати тікають, що вони не Герої, що Україна втратила мільйони людей, а президент диктатор – яка має бути реакція? І справа не в мені. Реакція така: де тоді дружба між США та Україною?» – сказав президент.

Зеленський вважає, що суперечка, яка сталася – це погано, але він вірить, що стосунки з Трампом можна врятувати.

«У нас були інші розмови, зустрічі в Мюнхені, і я говорив: «Будь ласка, будьте коректними. Будьте правильнішими з цифрами». Коли кажете про кількість, то кожна людина важлива. Коли ви говорите про мільйони загиблих, немає у нас жодного мільйона загиблих. Коли ви кажете про території, що «можливо, якісь території втрачені», то це не просто територія. Це вдома. Це будинки людей. Ніхто не хоче прощати путіна».

Як відреагувала Європа

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«Позиція канцлера з цього питання є відносно чіткою: він завжди казав, що вважає цю дискусію передчасною. Ми ще дуже далекі від вирішення конфлікту чи мирної угоди», – сказав представник федерального уряду Штеффен Гебештрайт.

За його словами, після укладання угоди для потенційного розміщення миротворчого контингенту важливо, щоб був моніторинг припинення вогню вздовж буферної зони «між двома дуже озброєними арміями»

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