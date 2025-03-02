Коротко о главном

На Таймс-Сквер в Нью-Йорке прошла акция в поддержку Украины (см. фото). Митингующие говорили о недопустимости союза США и России и призвали американцев не прекращать поддерживать Украину.

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Но у Трампа, как пишет агентство Bloomberg, хотят публичных извинений от Зеленского, если он хочет вернуться к переговорам.

Сообщается, что по словам их источников, знакомых с ситуацией, британские чиновники потерпели неудачу в попытке спасти американо-украинскую экономическую сделку, которая была близка к подписанию еще до катастрофической пресс-конференции.

Сообщается, что команда Трампа отклонила просьбу британцев вернуться к переговорам, заявив, что им «необходимо время, чтобы остыть».

Кроме того, по словам одного из европейских чиновников, администрация Трампа в частном порядке дала понять, что хочет получить публичные извинения от Зеленского, чтобы наладить отношения.

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Приостановление американской военной помощи Украине подорвет заявленную президентом США Дональдом Трампом цель достижения устойчивого мира в Украине. Также такой шаг может уменьшить влияние США в мире и подбодрить союзников России, считают аналитики американского Института изучения войны (ISW).

Они напоминают, что отмену помощи США Украине допускают высокопоставленные чиновники США, тем временем сам Трамп пока не заявлял о таких намерениях.

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А Норвегия планирует увеличить финансовую помощь Украине. Об этом заявил накануне премьер-министр Гар Стере.

По его словам, вскоре норвежское правительство попросит парламент увеличить финансовую поддержку Украины.

«Сегодня я могу сказать, что в ближайшее время мы вернемся в парламент с предложением увеличить поддержку», – цитирует его информагентство Reuters.

В конце прошлого года парламент Норвегии выделил 35 млрд норвежских крон (3,12 млрд долларов) на военную и гражданскую помощь Украине в 2025 году.

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В свою очередь Литва инвестирует в развитие украинской оборонной промышленности, закупив у Киева оружия на 20 млн евро.

Как сообщает Минобороны страны, закупленное вооружение передадут ВСУ. Список вооружения не разглашается из соображения безопасности.

В ведомстве добавили, что потенциал украинской оборонки отличается высоким уровнем экспертизы, так как исследования проводятся с учетом использования вооружения на поле боя.

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Вице-канцлер Хабек присоединился к МИД ФРГ Бербок и призвал Бундестаг немедленно разблокировать пакет военной помощи на 3 млрд евро для Украины.

Как уточняет издание Spiegel, речь идет о пакете военной помощи, который был заблокирован в декабре.

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Президент Чехии Петр Павел призвал к созданию коалиции стран, желающих добиваться справедливости для Украины.

По его мнению, мир должен быть установлен на условиях, устраивающих Киев.

«Мир на условиях агрессора называется капитуляцией и будет только поощрять всех нынешних и будущих агрессоров. Свободный мир должен противостоять злу», – подытожил чешский президент.

О чем сообщает Генштаб ВСУ

Противник, используя свое превосходство в живой силе, атакует позиции украинских защитников, но они стойко сдерживают натиск оккупантов, нанося врагу значительные потери.

В общей сложности, за прошедшие сутки зафиксировано 97 боевых столкновений.

В субботу, 1 марта 2025 года, противник нанес два ракетных и 99 авиационных ударов, применил две ракеты и сбросил 146 КАБ. Кроме этого, враг совершил более пяти тысяч двухсот обстрелов, в том числе 180 – из реактивных систем залпового огня, а также привлек для поражения 3067 дронов-камикадзе.

За прошедшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили четыре района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, три пункта управления противника и четыре вражеских артиллерийских системы.

Силы обороны Украины продолжают операцию в Курской области. За прошедшие сутки враг нанес 31 авиаудара, сбросив при этом 47 КАБ, совершил 440 обстрелов, в том числе 4 – из РСЗО. Украинские защитники отразили 16 штурмовых действий захватчиков.

Воздушные силы сообщают, что в ночь на 2 марта 2025 года противник атаковал 79 ударными беспилотниками (БпЛА) типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов по направлениям.

По состоянию на 08:30 2 марта сбито 63 вражеских дрона в Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Житомирской, Винницкой, Хмельницкой, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской и Николаевской областях.

Еще 16 вражеских беспилотников-имитаторов локационно потеряны.

В результате вражеской атаки пострадали Харьковщина, Сумщина, Хмельницкая и Запорожье.

Потери врага на утро 2 марта 2025

В общей сложности, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1110 человек. Также украинские воины обезвредили: