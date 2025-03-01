Повітряну тривогу було дано о 17:42. І Телеграм-канали, які майже відразу ж моніторять ситуацію, повідомили про вихід балістики.

О 17:48 Одеса здригнулася від потужного вибуху.

За попередньою інформацією, у місті є «прильоти», очевидці спостерігають дим, що піднімається над містом.

Повідомляється, що на даний момент нових виходів поки не спостерігається, але до відбою все ж таки бажано перебувати в укритті, а будучи вдома хоча б дотримуватися «правила двох стін».

«Одеське життя» продовжує стежити за ситуацією і з появою нових подробиць обов’язково повідомить про це. Залишайтеся з нами!

ОНОВЛЕНО: О 18:06 було дано відбій повітряної тривоги. Офіційна інформація про те, що сталося, поки не надходила.

Попередньо ворог атакував портову інфраструктуру Одеси ракетою «Іскандер-М». Постраждали двоє людей.

Нагадаємо, увечері 28 лютогоросіяни вдарили по Одесі дронами-камікадзе. Уламки одного зі збитих безпілотників упали на приватний будинок в Одеському районі. Загинула одна людина, 41-річний чоловік, і ще троє людей постраждали.