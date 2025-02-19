«Триває боротьба сусідів із дитячими установами Одеси», – прокоментувала керівниця міського департаменту освіти і науки Олена Буйневич.

Вона повідомила, що в багатьох школах і садочках Київського району Одеси немає світла і тепла, тому вони працюватимуть дистанційно до відновлення теплопостачання.

«Шановні батьки, діти яких відвідують навчальні заклади Київського району, класні керівники та вихователі повідомлять режим роботи», – написала Олена Буйневич у Фейсбук.

За даними Одеської обласної прокуратури, у ніч на 19 лютого збройні сили рф атакували Одесу безпілотниками. Під ударами був Київський район міста.

Унаслідок ворожої атаки пошкоджень зазнала цивільна інфраструктура: житлові будинки, дитяча поліклініка, садочок, бізнес-центр, торговельні об’єкти та автомобілі.

Відомо про чотирьох постраждалих, серед яких 10-річна дівчинка.

Фото – Одеська облпрокуратура