У ВМС показали кадри нічного повітряного бою військових моряків над Одесою:

Ворог другий день поспіль масовано атакує Одесу ударними безпілотниками. Унаслідок удару 19 лютого виникли пожежі в закладі громадського харчування і в складській будівлі, пошкоджено адмінбудівлю, автомийку, проїжджу частину і скління приватного будинку.

Постраждала одна людина, 55-річного чоловіка госпіталізовано в стані середнього ступеня тяжкості.

Унаслідок двох днів ударів по Одеському району, без світла наразі 89500 абонентів. Роботи тривають цілодобово.

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