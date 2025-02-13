О 22:47 керівник Одеської ОВА Олег Кіпер попередив про загрозу застосування ударних безпілотників для Ізмаїльського району Одеської області.

«Велика група БпЛА на півдні Одеської області, деякі наближаються до кордону з Молдовою», – повідомили в Повітряних силах.

За 20 хвилин до опівночі в Рені вже лунали вибухи, пов’язані з атакою російських ударних дронів. Попередньо, російські агресори направили на місто близько 20 «шахедів».

За повідомленням місцевих Телеграм-каналів, у місті чули щонайменше 15-20 вибухів. Також повідомляється про «прильоти».

Ще раніше, близько 22.00 серія вибухів прогриміла в Одесі.

Речник Української добровольчої армії «Південь» Сергій Братчук повідомив, що сьогодні вночі під час повітряної атаки російських окупантів силами і засобами Військово-Морських Сил Збройних Сил України було збито 11 ворожих дронів-камікадзе «SHAHED-136».

Офіційних повідомлень про наслідки атаки ще не надходило.