Повітряну тривогу в Дніпропетровській області, а також в інших східних і південних регіонах, оголосили о 12:11. Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу застосування балістики з півдня.

«На зараз у Кривому Розі – четверо загиблих. Три жінки і чоловік. Три людини постраждали. Це 22-річна дівчина і чоловіки 34 і 56 років. Усі – важкі. Лікарі надають необхідну допомогу», – повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

За даними ДСНС, кількість постраждалих зросла до 6.

У місті пошкоджено дві п’ятиповерхівки, в одній із яких виникла пожежа, а також будівлю, яка не експлуатувалася.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що окупанти вдарили по місту балістичними ракетами.

«Кожен такий терористичний удар – це чергове нагадування, з ким маємо справу. Росія не зупиняється сама – її можна тільки зупинити загальним тиском. Тиском усіх у світі, хто цінує життя», – наголосив президент.

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