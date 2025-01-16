Завершение войны в Украине: когда это возможно

Для решения вопроса войны в Украине понадобятся месяцы или даже больше. Об этом пишет Reuters со ссылкой на неназванных советников избранного президента США Дональда Трампа.

По их словам, обещания будущего главы Белого дома решить вопрос в первый день после вступления в должность были сочетанием предвыборной риторики с непониманием тяжести конфликта и сроков, необходимых для комплектования новой администрации.

«Эти оценки согласуются с замечаниями будущего представителя Трампа в России и Украине, генерал-лейтенанта в отставке Кита Келлога, который сказал, что он хотел бы найти «решение» войны в течение 100 дней, гораздо больше, чем первоначальный срок новоизбранного президента», — говорится в статье.

Издание отмечает, что Россия подала неоднозначные сигналы относительно возможного мирного соглашения, приветствуя прямые переговоры с Трампом, одновременно отвергая некоторые идеи, выдвинутые его советниками, как «невыполнимые».

В свою очередь бывший посол США в Украине Джон Хербст отметил, что даже «пролонгированный» конечный срок, озвученный Келлогом, был «слишком оптимистичным»: «Чтобы это сработало, Трамп должен убедить Путина, что неуступчивость имеет негативные стороны».

Россию атаковали украинские беспилотники

В ночь на 16 января украинские беспилотники атаковали нефтебазу в городе Лиски Воронежской области, там начался сильный пожар.

Также беспилотники атаковали Тамбовскую область России, удар был направлен на местный пороховой завод.

Местные жители слышали «характерный звук мотора» в небе над городом Котовск. Предполагается, что беспилотник летел в направлении порохового завода в селе Кузьмино-Гать.

Официальных сообщений об атаке и ее последствиях российские власти пока не публиковали. Минобороны РФ заявляет об «уничтожении» 27 якобы украинских беспилотников: 15 над Белгородской областью, семи над Воронежской, трех над Тамбовской и двух — над Курской.

Последствия воздушной атаки на Украину

В ночь на 16 января 2025 года противник атаковал 55-ю ударными БпЛА, сообщили в Воздушных силах Украины.

По состоянию на 9.00 подтверждено сбитие 34-х ударных беспилотников. Еще 18 вражеских беспилотников-имитаторов — локально потеряны

Несколько БпЛА попали в фермерское хозяйство на Черниговщине, также, в результате падения сбитых вражеских беспилотников, повреждены частные дома на Харьковщине и Полтавщине.

Ситуация на фронте на утро 16 января

По данным генштаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 124 боевых столкновения, из них 56 атак остановлено на Покровском направлении.

Российские оккупанты захватили село Нескучное Волновахского района Донецкой области. Об этом сообщили аналитики DeepState.

Кроме того, по данным экспертов DeepState, агрессор продвинулся во Временке, Торецке, Котлино, возле Удачного, Янтарного, Нововасильевки, Сухих Ялов.

Потери врага: минус еще 1480 оккупантов

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили пять районов сосредоточения личного состава, вооружения, военной техники, четыре средства ПВО, три пункта управления, два пункта управления БпЛА, три артиллерийских средства и один склад боеприпасов противника.

Потери вражеской техники за сутки: