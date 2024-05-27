Оновлення облікових даних: який спосіб обирають військовозобов’язані Одеської області

Про це повідомили в Міністерстві цифрової трансформації України.

Військовозобов’язані українці продовжують оновлювати облікові дані, обираючи зручний та швидкий спосіб уточнення. Щоб розвантажити територіальні центри комплектування та спростити процес, Мінцифра розробила електронний функціонал для ЦНАПів.

Як засвідчив моніторинг ситуації, окрім Одеської області українці найчастіше оновлювали облікові дані в ЦНАПах у Львівській, Київській та Дніпропетровській областях.

Щоб оновити облікові дані в ЦНАПі, потрібно мати з собою:

паспорт громадянина України,

реєстраційний номер облікової картки платника податків,

мобільний телефон.

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Ще одним популярним способом оновлення даних є мобільний додаток «Резерв+». Станом на 24 травня в ньому оновили свої військово-облікові дані вже понад 1 млн військовозобов’язаних.

В Україні з 18 травня набув чинності закон про мобілізацію. Зробити це потрібно всім українським чоловікам від 18 до 60 років до 16 липня 2024 року. Якщо цього не зробити, ви автоматично стаєте ухильником і платите чималі штрафи. Наразі є три способи оновити свої дані військовозобов’язаним: ТЦК, ЦНАП або додаток «Резерв+».

Штрафи за порушення правил військового обліку:

у мирний час – від 3400 до 5100 гривень, за повторне порушення протягом року – від 5100 до 8500 гривень;

у воєнний час – від 17000 до 25500 гривень.

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