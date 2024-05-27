Обновление учетных данных: какой способ выбирают военнообязанные Одесской области

Об этом сообщили в Министерстве цифровой трансформации Украины.

Военнообязанные украинцы продолжают обновлять учетные данные, выбирая удобный и быстрый способ уточнения. Чтобы разгрузить территориальные центры комплектования и упростить процесс, Минцифра разработала электронный функционал для ЦПАП.

Как показал мониторинг ситуации, кроме Одесской области украинцы чаще всего обновляли учетные данные в ЦНАПах во Львовской, Киевской и Днепропетровской областях.

Чтобы обновить учетные данные в ЦНАПе, нужно иметь с собой:

паспорт гражданина Украины,

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика,

мобильный телефон.

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Еще одним популярным способом обновления данных является мобильное приложение «Резерв+». По состоянию на 24 мая в нем обновили свои военно-учетные данные уже более 1 млн военнообязанных.

В Украине с 18 мая вступил в силу закон о мобилизации. Сделать это нужно всем украинским мужчинам от 18 до 60 лет до 16 июля 2024 года. Если этого не сделать, вы автоматически становитесь уклонистом и платите немалые штрафы. Сейчас есть три способа обновить свои данные военнообязанным: ТЦК, ЦНАП или приложение «Резерв+».

Штрафы за нарушение правил военного учета:

в мирное время – от 3400 до 5100 гривен, за повторное нарушение в течение года – от 5100 до 8500 гривен

в военное время – от 17000 до 25500 гривен.

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