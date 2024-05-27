Новости Одессы и Одесской области

Обновление учетных данных: какой способ выбирают военнообязанные Одесской области

Обновление учетных данных: какой способ выбирают военнообязанные Одесской области

По состоянию на сегодня, 27 мая, уже более 56 тысяч украинцев обновили учетные данные в ЦПАП. Больше всего — в Одесской области.

Об этом сообщили в Министерстве цифровой трансформации Украины.

Военнообязанные украинцы продолжают обновлять учетные данные, выбирая удобный и быстрый способ уточнения. Чтобы разгрузить территориальные центры комплектования и упростить процесс, Минцифра разработала электронный функционал для ЦПАП.

Как показал мониторинг ситуации, кроме Одесской области украинцы чаще всего обновляли учетные данные в ЦНАПах во Львовской, Киевской и Днепропетровской областях.

Чтобы обновить учетные данные в ЦНАПе, нужно иметь с собой:

  • паспорт гражданина Украины,
  • регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика,
    мобильный телефон.

Еще по теме: Мобилизация в Украине: заберут инвалидность и отправят на фронт?

Еще одним популярным способом обновления данных является мобильное приложение «Резерв+». По состоянию на 24 мая в нем обновили свои военно-учетные данные уже более 1 млн военнообязанных.

В Украине с 18 мая вступил в силу закон о мобилизации. Сделать это нужно всем украинским мужчинам от 18 до 60 лет до 16 июля 2024 года. Если этого не сделать, вы автоматически становитесь уклонистом и платите немалые штрафы. Сейчас есть три способа обновить свои данные военнообязанным: ТЦК, ЦНАП или приложение «Резерв+».

Штрафы за нарушение правил военного учета:

  • в мирное время – от 3400 до 5100 гривен, за повторное нарушение в течение года – от 5100 до 8500 гривен
  • в военное время – от 17000 до 25500 гривен.

Читайте также: Кто такие резервисты ВСУ и чем отличаются от военнообязанных.

 

Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

купить квартиру в Одессе

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua