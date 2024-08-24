Головний інженер одеської групи «Технарі» отримав почесну нагороду від президента

Сьогодні, 24 серпня 2024 року, у день 33-ї річниці Незалежності України, президент Володимир Зеленський нагородив орденом «За заслуги» ІІІ ступенів головного інженера одеської конструкторської групи «Технарі» Андрія Косяка.
Про це повідомив співзасновник «Технарів» та координатор групи Геннадій Сульдін.
«Вітаємо головного інженера групи «Технарі» Андрія Косяка із державною нагородою. Друг, ти найкращий!», – написав він у Facebook.
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Нагадаємо, гурт «Технарі» створює унікальну зброю для ППО. У них у розробці понад десяток проектів, які допомагають ЗСУ захищати наше небо від ворожих атак.
Більше подробиць – у матеріалі «Одеського життя»: Немає аналогів у світі: одесити створюють унікальну зброю для ППО (відео)
Крім того, одеські волонтери-винахідники розробили мобільний додаток «єППО», який допомагає нашим силам протиповітряної оборони не лише виявляти, а й знищувати повітряні цілі супротивника.
Редакція «Одеського життя» щиро вітає Андрія Косяка з почесною нагородою! Також вітаємо всіх «Технарів» з Днем Незалежності та бажаємо якнайбільше важливих та потрібних винаходів для нашої Перемоги.