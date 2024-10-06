Захисник із Одеської області отримав почесну нагороду з рук президента

Як повідомляє прес-служба президента, глава держави поспілкувався із захисниками, подякував їм за службу та відзначив орденами «За мужність» ІІІ ступеня та медаллю «Захиснику Вітчизни».

Про те, що до нагороди був представлений і мешканець Вилківської громади Сергій Степаненко, повідомила у Facebook староста Десантненського старостинського округу Вілківської громади Ольга Передерій.

«Президент України Володимир Зеленський вручив нагороду Сергію Сергійовичу за сумлінне виконання поставлених завдань, проявлені мужність, героїзм, патріотизм та бойові заслуги під час захисту України від ворога. Такі досягнення підтверджують силу характеру, відвагу та самопожертву у великій справі», – написала староста.

Раніше в Білгороді-Дністровському рідним військовослужбовців, які віддали своє життя у війні з російськими загарбниками, вручили державні нагороди.

Також нагадаємо, що легендарному воїну 3-ї штурмової бригади з позивним «Фарш» – одеситу Олександру Свищу присвоєно звання Героя України посмертно.

Фото з сайту президента та з Facebook-сторінки Ольги Передерій