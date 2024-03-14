Військові розповіли, чому ворог не шкодує ракет для Одеси та області

Про це повідомила в телеефірі начальниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк.

За словами речниці, мотив ворога досить зрозумілий. Росіяни не полишають надії послабити українську систему ППО й атаками на Одещину проводять розвідку можливостей цієї системи.

“На півдні ворог намагався проводити розвідку боєм з акваторії Чорного моря, окупанти двічі атакували керованими авіаційними ракетами Одеську область” , – зазначила Гуменюк.

Як повідомляло “Одеське життя”, 13 березня ворог двічі атакував керованими ракетами південь Одеської області. В одному випадку Сили оборони вдало відпрацювали і знищили ракету, у другому снаряд втратив бойову здатність і його уламки впали на відкриту територію.

“Вони вимірюють готовність системи протиповітряної оборони до майбутніх атак. Маючи складнощі через відсутність А-50, вони проводять розвідку територіально” , – зазначила Наталія Гуменюк.

Речниця зауважила, що російська армія має достатню кількість ударних БпЛА, однак наразі через погодні умови вони не можуть їх запускати.

“Зараз погода погіршується саме для дронових атак і розвідки. Їм важче збирати інформацію про координацію і про те, куди направляти снаряди. У разі різкого перепаду температур “шахедам” загрожує заледеніння”, – пояснила Наталія Гуменюк.

Раніше стало відомо, що внаслідок удару по Одесі балістичною ракетою вранці 6 березня загинули 9 військовослужбовців. Ракета вибухнула на території Одеського порту, коли там знаходилися делегації України з президентом Зеленським і Греції з прем’єр-міністром Кіріакосом Міцотакісом.