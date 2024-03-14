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Військові розповіли, чому ворог не шкодує ракет для Одеси та області

Військові розповіли, чому ворог не шкодує ракет для Одеси та області

Ворог продовжує тактику нанесення точкових ракетних атак на Одесу та Одеську область, намагаючись розвідати і виміряти можливості наших систем ППО.

Про це повідомила в телеефірі начальниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк.

За словами речниці, мотив ворога досить зрозумілий. Росіяни не полишають надії послабити українську систему ППО й атаками на Одещину проводять розвідку можливостей цієї системи.

“На півдні ворог намагався проводити розвідку боєм з акваторії Чорного моря, окупанти двічі атакували керованими авіаційними ракетами Одеську область” , – зазначила Гуменюк.

Як повідомляло “Одеське життя”, 13 березня ворог двічі атакував керованими ракетами південь Одеської області. В одному випадку Сили оборони вдало відпрацювали і знищили ракету, у другому снаряд втратив бойову здатність і його уламки впали на відкриту територію.

“Вони вимірюють готовність системи протиповітряної оборони до майбутніх атак. Маючи складнощі через відсутність А-50, вони проводять розвідку територіально” , – зазначила Наталія Гуменюк.

Речниця зауважила, що російська армія має достатню кількість ударних БпЛА, однак наразі через погодні умови вони не можуть їх запускати.

“Зараз погода погіршується саме для дронових атак і розвідки. Їм важче збирати інформацію про координацію і про те, куди направляти снаряди. У разі різкого перепаду температур “шахедам” загрожує заледеніння”, – пояснила Наталія Гуменюк.

Раніше стало відомо, що внаслідок удару по Одесі балістичною ракетою вранці 6 березня загинули 9 військовослужбовців. Ракета вибухнула на території Одеського порту, коли там знаходилися делегації України з президентом Зеленським і Греції з прем’єр-міністром Кіріакосом Міцотакісом.

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