Попытка номер два: рашисты снова ударили ракетой по территории Одесской области

Враг не оставляет попыток терроризировать жителей Одессы и Одесской области точечными ракетными ударами. Так, сегодня, 13 марта, после обеда враг уже второй раз за день направил из самолета тактической авиации, из акватории Черного моря, управляемую ракету по югу области.
Об этом сообщает Телеграм-канал Сил обороны юга Украины.
Тем не менее, и в этот раз какой-либо цели «высокоточная» российская ракета не достигла – она потеряла боевую способность в воздухе на подлете к побережью, пишут наши военные. Обломки ракеты упали на открытые территории, не нанеся какого-либо существенного ущерба как людям, так и инфраструктуре.
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В то же время в Силах обороны напоминают: враг продолжает настойчиво разведывать и испытывать систему противовоздушной обороны нашего региона.
Военные в очередной раз настойчиво призывают граждан не снимать и не распространять в сети кадры работы нашего ПВО – ведь это помощь врагу в его коварном терроре.
Также не следует игнорировать сигналы воздушной тревоги, ведь, к сожалению, не каждая воздушная атака рашистов заканчивается столь благополучно.
Так, ранее стало известно, что в результате удара по Одессе баллистической ракетой утром 6 марта погибли 9 военнослужащих. Их имена назвали в организации Veterans Hub Odesa.