Попытка номер два: рашисты снова ударили ракетой по территории Одесской области

Об этом сообщает Телеграм-канал Сил обороны юга Украины.

Тем не менее, и в этот раз какой-либо цели «высокоточная» российская ракета не достигла – она потеряла боевую способность в воздухе на подлете к побережью, пишут наши военные. Обломки ракеты упали на открытые территории, не нанеся какого-либо существенного ущерба как людям, так и инфраструктуре.

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В то же время в Силах обороны напоминают: враг продолжает настойчиво разведывать и испытывать систему противовоздушной обороны нашего региона.

Военные в очередной раз настойчиво призывают граждан не снимать и не распространять в сети кадры работы нашего ПВО – ведь это помощь врагу в его коварном терроре.

Также не следует игнорировать сигналы воздушной тревоги, ведь, к сожалению, не каждая воздушная атака рашистов заканчивается столь благополучно.

Так, ранее стало известно, что в результате удара по Одессе баллистической ракетой утром 6 марта погибли 9 военнослужащих. Их имена назвали в организации Veterans Hub Odesa.