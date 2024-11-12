Війна, день 992: у Кривому Розі з-під завалів дістали тіла трьох дітей

Удар по Кривому Рогу: росіяни вбили 4 осіб

Уранці понеділка 11 листопада росіяни завдали ракетного удару по Кривому Рогу. Унаслідок атаки в багатоповерхівці зруйновано квартири з першого по п’ятий поверхи одного з під’їздів.

З-під завалів будинку витягли тіла трьох дітей і жінки. Жертвами росіян стала ціла сім’я – мати і троє дітей: хлопчики 10 і 2 років і дівчинка, якій було лише два місяці.

Загалом під час ракетної атаки на Кривий Ріг 11 листопада росіяни вбили чотири людини. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram у вівторок, 12 листопада.

Зруйновано дамбу Курахівського водосховища

У понеділок, 11 листопада, стало відомо, що внаслідок російського удару було пошкоджено Тернівську дамбу Курахівського водосховища.

Огляд місця «прильоту» ускладнений через активні бої на Покровському та Курахівському напрямках.

Як розповів голова Донецької ОВА, через те, що рівень води в річці Вовча піднімається, під загрозою можуть опинитися жителі не тільки Донецької області, а й низки населених пунктів Дніпропетровської області.

11 листопада аналітики проєкту DeepState повідомили, що росія продовжує реалізацію масштабного плану оточення Курахового. Окупанти заходять із флангів і посилюють тиск із нових напрямків, намагаючись вийти на логістичні шляхи Сил оборони України.

Про ситуацію на фронті

Ситуація на фронті залишається складною. Противник, використовуючи свою перевагу в живій силі та техніці, безперервно атакує наші позиції.

За даними Генштабу ЗСУ, за минулу добу зафіксовано 187 бойових зіткнень.

Інститут вивчення війни 12 листопада оприлюднив новий звіт про ситуацію на фронті в Україні. Аналітики показали оновлення лінії бойового зіткнення, зокрема і в Курській області.

У Курській області рф, за даними Інституту вивчення війни, українські сили незначно просунулися в Новоіванівці. Окупанти, своєю чергою, відвоювали позиції на північний захід від Погребків, а також просунулися біля Дар’їного.

На Харківському напрямку російські війська 10 та 11 листопада продовжували наступальні дії на північний схід від міста Харкова в районі Вовчанська та Стариці, але не просунулися.

На Куп’янському напрямку російські війська просунулися поблизу Куп’янська під час продовження наступальних операцій уздовж лінії Куп’янськ – Сватове. Крім того, як пишуть аналітики, ворог мав успіхи біля Колесниківки, а також поблизу Кремінної та Тернів.

10 та 11 листопада російські війська продовжували наступ на заході Запорізької області поблизу Малої Токмачки, але жодних підтверджених змін на лінії фронту не було.

Втрати ворога: мінус ще 1950 окупантів

За минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони вразили десять районів зосередження особового складу та дві артилерійські системи противника.

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