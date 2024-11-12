Война, день 992: в Кривом Роге из-под завалов достали тела троих детей

Удар по Кривому Рогу: россияне убили 4 человек

Утром понедельника 11 ноября россияне нанесли ракетный удар по Кривому Рогу. В результате атаки в многоэтажке разрушены квартиры с первого по пятый этажи одного из подъездов.

Из-под завалов дома извлекли тела трех детей и женщины. Жертвами россиян стала целая семья — мать и трое детей: мальчики 10 и 2 лет и девочка, которой было всего два месяца.

Всего во время ракетной атаки на Кривой Рог 11 ноября россияне убили четыре человека. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram во вторник, 12 ноября.

Разрушена дамба Кураховского водохранилища

В понедельник, 11 ноября, стало известно, что в результате российского удара была повреждена Терновская дамба Кураховского водохранилища.

Осмотр места «прилета» затруднен из-за активных боев на Покровском и Кураховском направлениях.

Как рассказал глава Донецкой ОВА, из-за того, что уровень воды в реке Волчья поднимается, под угрозой могут оказаться жители не только Донецкой области, но и ряда неселенных пунктов Днепропетровской области.

11 ноября аналитики проекта DeepState сообщили, что россия продолжает реализацию масштабного плана окружения Курахово. Оккупанты заходят с флангов и усиливают давление с новых направлений, пытаясь выйти на логистические пути Сил обороны Украины.

О ситуации на фронте

Ситуация на фронте остается сложной. Противник, используя свое преимущество в живой силе и технике, непрерывно атакует наши позиции.

По данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 187 боевых столкновений.

Институт изучения войны 12 ноября обнародовал новый отчет о ситуации на фронте в Украине. Аналитики показали обновление линии боевого соприкосновения, в том числе и в Курской области.

В Курской области рф, по данным Института изучения войны, украинские силы незначительно продвинулись в Новоивановке. Оккупанты, в свою очередь, отвоевали позиции северо-западнее Погребков, а также продвинулись возле Дарьино.

На Харьковском направлении российские войска 10 и 11 ноября продолжали наступательные действия к северо-востоку от города Харькова в районе Волчанска и Старицы, но не продвинулись.

На Купянском направлении российские войска продвинулись вблизи Купянска во время продолжения наступательных операций вдоль линии Купянск – Сватово. Кроме того, как пишут аналитики, враг имел успехи у Колесниковки, а также вблизи Кременной и Тернов.

10 и 11 ноября российские войска продолжали наступление на западе Запорожской области вблизи Малой Токмачки, но никаких подтвержденных изменений на линии фронта не было.

Потери врага: минус еще 1950 оккупантов

За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили десять районов сосредоточения личного состава и две артиллерийские системы противника.

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