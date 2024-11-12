Война, день 992: в Кривом Роге из-под завалов достали тела троих детей

Во вторник, 12 ноября 2024 года, начались девятьсот девяносто третьи сутки широкомасштабной вооруженной агрессии российской федерации против Украины. Рашисты продолжают массовый террор мирного населения. Силы обороны направляют усилия на срыв планов врага захватить наши территории.
Удар по Кривому Рогу: россияне убили 4 человек
Утром понедельника 11 ноября россияне нанесли ракетный удар по Кривому Рогу. В результате атаки в многоэтажке разрушены квартиры с первого по пятый этажи одного из подъездов.
Из-под завалов дома извлекли тела трех детей и женщины. Жертвами россиян стала целая семья — мать и трое детей: мальчики 10 и 2 лет и девочка, которой было всего два месяца.
Всего во время ракетной атаки на Кривой Рог 11 ноября россияне убили четыре человека. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram во вторник, 12 ноября.
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Разрушена дамба Кураховского водохранилища
В понедельник, 11 ноября, стало известно, что в результате российского удара была повреждена Терновская дамба Кураховского водохранилища.
Осмотр места «прилета» затруднен из-за активных боев на Покровском и Кураховском направлениях.
Как рассказал глава Донецкой ОВА, из-за того, что уровень воды в реке Волчья поднимается, под угрозой могут оказаться жители не только Донецкой области, но и ряда неселенных пунктов Днепропетровской области.
11 ноября аналитики проекта DeepState сообщили, что россия продолжает реализацию масштабного плана окружения Курахово. Оккупанты заходят с флангов и усиливают давление с новых направлений, пытаясь выйти на логистические пути Сил обороны Украины.
О ситуации на фронте
Ситуация на фронте остается сложной. Противник, используя свое преимущество в живой силе и технике, непрерывно атакует наши позиции.
По данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 187 боевых столкновений.
Институт изучения войны 12 ноября обнародовал новый отчет о ситуации на фронте в Украине. Аналитики показали обновление линии боевого соприкосновения, в том числе и в Курской области.
В Курской области рф, по данным Института изучения войны, украинские силы незначительно продвинулись в Новоивановке. Оккупанты, в свою очередь, отвоевали позиции северо-западнее Погребков, а также продвинулись возле Дарьино.
На Харьковском направлении российские войска 10 и 11 ноября продолжали наступательные действия к северо-востоку от города Харькова в районе Волчанска и Старицы, но не продвинулись.
На Купянском направлении российские войска продвинулись вблизи Купянска во время продолжения наступательных операций вдоль линии Купянск – Сватово. Кроме того, как пишут аналитики, враг имел успехи у Колесниковки, а также вблизи Кременной и Тернов.
10 и 11 ноября российские войска продолжали наступление на западе Запорожской области вблизи Малой Токмачки, но никаких подтвержденных изменений на линии фронта не было.
Потери врага: минус еще 1950 оккупантов
За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили десять районов сосредоточения личного состава и две артиллерийские системы противника.
Также украинские воины обезвредили:
- 23 танка,
- 81 боевую бронированную машину,
- 38 артиллерийских систем,
- 4 РСЗО,
- 61 БпЛА оперативно-тактического уровня,
- 68 автомобилей,
- 6 единиц специальной техники.