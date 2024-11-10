Війна, день 991: ворог атакував Україну рекордною кількістю ударних дронів

У небі над Україною збили шість десятків безпілотників

За даними Повітряних Сил, у ніч на 10 листопада 2024 року росіяни атакували Україну рекордною кількістю ударних безпілотників (БпЛА).

«Протягом ночі радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 145 повітряних цілей – ударних БпЛА типу «Shahed» та безпілотників невстановленого типу з районів Приморсько-Охтарськ, Орел, Брянськ – РФ, мис Чауда – Крим», – зазначають військові.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

Станом на 9:30 підтверджено збитки 62-х БпЛА в Одеській, Київській, Житомирській, Харківській, Полтавській, Сумській, Вінницькій, Хмельницькій, Чернігівській, Дніпропетровській, Миколаївській, Запорізькій та Донецькій областях.

Ще 67 ворожих безпілотників локаційно втрачено у різних регіонах України, ще 10 російських БПЛА вийшли з повітряного простору України у напрямку Молдови, Білорусі та росії.

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Внаслідок атаки окупантів постраждала Одещина та інші регіони. Пошкоджено багатоквартирні будинки та приватні володіння, попередньо обійшлося без людських жертв, постраждалим надається допомога.

Як уточнили в Силах оборони Півдня України, у ніч проти протиповітряної оборони Півдня України збито 9 ударних безпілотників типу «Shahed», вісім з яких – на Одещині.

Україна протестує естонські ракети, здатні збивати безпілотники

До кінця 2024 року Київ отримає для випробування ракети протиповітряної оборони від компанії Frankenburg Technology. Ці ракети розроблені спеціально для боротьби з дронами та здатні вражати цілі на висоті до 2 км.

Виконавчий директор компанії Кусті Салм наголосив, що це недорогий варіант для збивання повітряних цілей в українському небі. У разі успішних випробувань можливе розгортання виробництва ракет на території України.

Раніше стало відомо, що в найближчі тижні США нададуть Україні понад 500 ракет-перехоплювачівдля систем ППО Patriot та NASAMS

У той же час, Франція планує передати Україні нову партію ракет SCALP, заявив глава Міноборони країни Себастьян Лекорню.

В інтерв’ю Le Journal du Dimanche він зазначив, що у планах також постачання та інших ракет – Mistral, які призначені насамперед для захисту зон бойових дій.

«З настанням зими удари росії українською територією, швидше за все, посиляться. Ми знову поставлятимемо ракети Mistral, зокрема, для захисту зон бойових дій. А щоб Україна могла завдавати ударів за лінією фронту, розпорядження про передачу нової партії близько десяти ракет SCALP, як і обіцяв президент Макрон Володимиру Зеленському», – сказав глава Міноборони Франції.

Що затримало рейси в московських аеропортах?

У московській області цей недільний ранок розпочалося з гудіння «невідомих, але добрих» безпілотників. У московських аеропортах Внуково та Домодєдово оголошено план «Ковьор». Затримано рейси на виліт та на приліт.

Як пишуть розпаблік, жителі Раменського повідомляли про звуки вибухів. Попередньо над містом було знищено безпілотника, проте офіційної інформації не надходило.

Як запевняє місцева влада, «17 українських БпЛА, які летіли на Москву, збито за останню годину в Підмосков’ї. Останні п’ять – у міських округах Раменське та Домодєдове».

Судячи з оприлюднених у місцевих пабликах відео, відоме своєю «влучністю», російське «ПеВеО» успішно «відпрацювало» по парі житлових будинків.

Що вибухало у Брянську?

Крім того, сьогодні вночі безпілотники залітали «на вогник» і до Брянська, де, ймовірно, атакували місцеву військову частину. Попередньо, під удар потрапив 1060 центр матеріально-технічного забезпечення вс рф.

Місцеві паблики показали велику пожежу та підліт безпілотників до мети.

Сьогодні вранці Генштаб ЗСУ підтвердив удар по військовій частині в Брянську, на території якої вдалося вразити склади з боєприпасами.

«На території частини зафіксовано щонайменше 8 вибухів. Результати об’єктивного контролю свідчать про наявність як мінімум двох точок загоряння та ознак вторинної детонації», – йдеться у повідомленні.

Про ситуацію на фронті та втрати ворога на ранок 10 листопада 2024

Як повідомляє ресурс DeepState, армія росії просунулась біля шести населених пунктів на сході України, зокрема, в Кураховому, Григорівці, біля Максиміліанівки, Побєди, Новоолексіївки та Богоявленки.

За уточненою інформацією Генштабу ЗСУ, минулої доби, 9 листопада 2024 року, сталося 158 бойових зіткнень. Противник завдав за позиціями українських підрозділів та населеним пунктам два ракетні удари, застосувавши дві ракети, а також завдав 78 авіаційних ударів, у тому числі скинув 134 керовані авіабомби. Крім того, здійснив понад п’ять тисяч обстрілів, з них 112 із реактивних систем залпового вогню, та задіяв для поразок близько 1600 дронів-камікадзе.

Противник завдав авіаційних ударів, зокрема в районах населених пунктів Харків, Одноробівка, Ветеренарне, Козача Лопань, Бочкове, Охрімівка, Куп’янськ, Новоплатонівка та Загризове Харківської області; Твердохлібне Луганської області; Терни, Ямполівка, Сіверськ, Дружба, Костянтинівка, Покровськ, Мирноград, Петрівка, Григорівка, Далеке, Роздольне, Зелене Поле та Велика Новосілка Донецької області; Темування, Таврійське та Мала Токмачка Запорізької області.

П’ять ударів по районах зосередження особового складу та ОВТ противника завдали за минулу добу авіація та ракетні війська Сил оборони, до того ж уражена станція РЕБ та один інший важливий об’єкт окупантів.

Як інформує Генштаб ЗСУ, загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1350 одиниць.

Крім того, українські воїни знешкодили:

11 танків;

29 бронемашин;

31 артилерійську систему;

44 БпЛА;

122 транспортні засоби.

Слава Україні! Смерть російським окупантам!