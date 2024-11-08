Війна, день 989: масово атаковано міста України, багато загиблих і поранених

Атака на Одесу: убито людину, 9 поранено

Пізно ввечері 7 листопада російські терористи здійснили чергову масовану атаку дронами на Одеський район. Є пошкодження цивільної інфраструктури та поранені. На жаль, зранку стало відомо про загиблу людину.

Керівник ОВА Олег Кіпер повідомив, що внаслідок осколкового поранення загинув 46-річний чоловік, який був під час атаки за кермом автомобіля.

Наслідки нічної атаки на Одесу: постраждав навчальний заклад, є поранені (ОНОВЛЕНО)

Терористи вдарили КАБами по Запоріжжю, убивши 8 осіб

Удень, 7 листопада, армія рф завдала удару по Запоріжжю авіабомбами, в результаті зруйновано цивільні об’єкти.

На ранок 8 листопада кількість загиблих через атаку зросла до 8 осіб, серед них і однорічний хлопчик. 42 людини дістали поранення.

«Такі наслідки ворожої авіаційної атаки на Запоріжжя. Хлопці 15, п’яти, одного року та чотиримісячна дівчинка під наглядом лікарів. У лікарнях у стані середньої тяжкості близько 30 осіб», – повідомляє голова Запорізької ОДА Іван Федоров.

Відомо, що зруйновано звичайний житловий багатоквартирний будинок, приватні будинки, пошкоджено будівлю онколікарні.

Вночі ворог ударив КАБами по Харкову

Уночі 8 листопада російські окупаційні війська вдарили 500-кілограмовими бомбами по двох районах Харкова

Ворог атакував Салтівський та Шевченківський райони міста, де постраждали як житлові квартали, так і історичний центр. Про це повідомляє голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

Рятувальники продовжують розбирати завали. Станом на ранок відомо про 25 поранених, п’ятеро з яких госпіталізовані з травмами середнього та легкого ступеня тяжкості.

Наслідки ударів по областях України

За минулу добу окупанти обстріляли 15 населених пунктів і Херсон, унаслідок влучань один житель загинув і троє дістали поранення, повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Олександр Прокудін.

Під удар потрапили об’єкт критичної інфраструктури, музей, аптека і перукарня.

У Київській області чотири людини постраждали під час нічної атаки «шахедів». Вони перебували в автомобілі, коли зверху посипалися уламки збитого дрона.

Також за 7 листопада росіяни вбили двох жителів Донецької області – у місті Миколаївка. Ще шестеро людей в області за добу дістали поранення. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Ситуація на полі бою

За інформацією генштабу ЗСУ, минулої доби зафіксовано 147 бойових зіткнень.

Найбільше ворог тиснув на Курахівському напрямку.

Триває операція в Курській області, за добу агресор здійснив 28 авіаційних ударів, скинув 41 КАБ.

Втрати ворога на ранок 8 листопада

Учора авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони завдали шість ударів по районах зосередження особового складу та ОВТ противника, вразили два пункти управління та дві артилерійські системи.

Минулої доби приблизно на 1580 окупантів стало менше.

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