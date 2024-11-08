Война, день 989: массово атакованы города Украины, много погибших и раненых

Атака на Одессу: убит человек, 9 ранены

Поздним вечером 7 ноября российские террористы совершили очередную массированную атаку дронами на Одесский район. Есть повреждения гражданской инфраструктуры и раненые. К сожалению, утром стало известно о погибшем человеке.

Руководитель ОВА Олег Кипер сообщил, что в результате осколочного ранения погиб 46-летний мужчина, который был во время атаки за рулем автомобиля.

Последствия ночной атаки на Одессу: пострадало учебное заведение, есть раненые (ОБНОВЛЕНО)

Террористы ударили КАБами по Запорожью, убив 8 человек

Днем, 7 ноября, армия рф нанесла удар по Запорожью авиабомбами, в результате разрушены гражданские объекты.

На утро 8 ноября количество погибших из-за атакивозросло до 8 человек, среди них и годовалый мальчик. 42 человека получили ранения.

«Такие последствия вражеской авиационной атаки на Запорожье. Ребята 15, пяти, одного года и четырехмесячная девочка под наблюдением врачей. В больницах в состоянии средней тяжести около 30 человек», — сообщает председатель Запорожской ОГА Иван Федоров.

Известно, что разрушен обычный жилой многоквартирный дом, частные дома, повреждено здание онкобольницы.

Ночью враг ударил КАБами по Харькову

Ночью 8 ноября российские оккупационные войска ударили 500-килограммовыми бомбами по двум районам Харькова

Враг атаковал Салтовский и Шевченковский районы города, где пострадали как жилые кварталы, так и исторический центр. Об этом сообщает председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов.

Спасатели продолжают разбирать завалы. По состоянию на утро известно о 25 раненых, пятеро из которых госпитализированы с травмами средней и легкой степени тяжести.

Последствия ударов по областям Украины

За минувшие сутки оккупанты обстреляли 15 населенных пунктов и Херсон, в результате попаданий один житель погиб и трое получили ранения, сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Александр Прокудин.

Под удар попали объект критической инфраструктуры, музей, аптека и парикмахерскуя.

В Киевской области четыре человека пострадали во время ночной атаки «шахедов». Они находились в автомобиле, когда сверху посыпались обломки сбитого дрона.

Также за 7 ноября россияне убили двух жителей Донецкой области – в городе Николаевка. Еще шесть человек в области за сутки получили ранения. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

Ситуация на поле боя

По информации генштаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 147 боевых столкновений.

Больше всего враг давил на Кураховском направлении.

Продолжается операция в Курской области, за сутки агрессор совершил 28 авиационных ударов, сбросил 41 КАБ.

Потери врага на утро 8 ноября

Вчера авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли шесть ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ противника, поразили два пункта управления и две артиллерийские системы.

За прошедшие сутки примерно на 1580 оккупантов стало меньше.

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