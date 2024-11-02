Війна, день 983: про що домовляється Сирський з американськими та чеськими колегами

Курахівський напрямок – один із найскладніших

За інформацією Генштабу ЗСУ, за минулу добу зафіксовано 145 бойових зіткнень. Напередодні противник завдав за позиціями українських підрозділів та населених пунктів чотири ракетні удари із застосуванням шести ракет, а також 73 авіаудари, у тому числі скинув 116 керованих авіабомб (КАБів). Крім того, здійснив 3674 обстріли з них 106 – з реактивних систем залпового вогню, а також використав для ураження 1043 дронів-камікадзе.

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Найбільш напруженою ситуація залишається на Курахівському напрямку, тут Сили оборони відбили 52 атаки позицій поблизу Островського, Іллінки, Новоселидівки, Кремінної Балки, Новодмитрівки, Вовченки, Максимільянівки, Далекого, Антонівки та Катеринівки. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед у районах населених пунктів Антонівка, Новоселидівка та Іллінки.

А за даними аналітиків американського Інституту вивчення війни (ISW), російські війська просунулися у напрямку Куп’янська, але були зупинені біля Покровська.

Як сказано в аналітиці ISW, російська окупаційна армія продовжує наступ на сході України та намагається прорвати оборону ЗСУ. На Куп’янському напрямі загарбники мали успіх, а на Покровському – отримали відсіч ЗСУ та були зупинені.

Також аналітики повідомляють, що основні наступальні зусилля окупанти концентрують у Донецькій області.

В українському небі збито 39 ворожих БпЛА

За даними Повітряних Сил, у ніч на 2 листопада 2024 року ворог завдав удару керованої авіаційної ракети Х-31П з повітряного простору Білгородської області та 71 ударним БпЛА типу «Shahed» та безпілотниками невстановленого типу.

Сили протиповітряної оборони збили 39 ворожих БпЛА у Кіровоградській, Київській, Сумській та Полтавській областях. 21 безпілотник локаційно втрачено і 5 БПЛА повернулися до росії.

Сирський обговорив із колегами ситуацію на фронті

Сьогодні, 2 листопада, головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський провів переговори з генералом Чарльзом Брауном, головою Об’єднаного комітету начальників штабів ЗС США, та генерал-лейтенантом Карелом Ржегкою, начальником Генерального штабу Чехії.

Як пише видання «Обозреватель», Сирський розповів їм про складну ситуацію на фронті та потреби Сил оборони.

За словами головнокомандувача ЗСУ, сторони «докладно обговорили термінові потреби» наших захисників та «наступні етапи військової підтримки».

«Ворог не припиняє штурмові дії за декількома напрямками, використовуючи перевагу в повітрі та засобах вогневого ураження далекого радіусу дії, а також має значну перевагу в артилерійських снарядах», – визнав Сирський.

За підсумками зустрічі він заявив, що ЗСУ наразі стримують один із найпотужніших наступів росіян з початку повномасштабного вторгнення.

«Активні бойові дії, які продовжуються на окремих напрямках, вимагають постійного оновлення ресурсів українських підрозділів. Наразі Збройні Сили України стримують один із найпотужніших наступів росіян з початку повномасштабного вторгнення», – додав Сирський.

Мінус понад 1200 окупантів за добу

За даними Генштабу ЗСУ, минулої доби ракетні війська та артилерія Сил оборони вразили одну станцію радіолокації, один засіб ППО, три райони зосередження особового складу, один пункт управління БпЛА, один склад з БпЛА і ще один пункт управління загарбників.

Також Сили оборони за добу ліквідували 1270 окупантів.

У техніці за добу у ворога такі втрати: