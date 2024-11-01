Війна, день 982: російські «шахеди» стали ще небезпечнішими

Ракетно-дронова атака 1 листопада

У ніч на 1 листопада 2024 року ворог завдав удару трьома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 та атакував 48-ма ударними БпЛА.

Повітряні сили України підтверджують збиття 31 ворожого БПЛА.

14 безпілотників локально втрачено, ще три – полетіли в напрямку Білорусі.

Також вдалося збити одну ракету Х-59/69, решта не досягли цілей.

У росії дрони цієї ночі атакували нафтобазу міста Світлограда в Ставропольському краї. Росвлада заявила, що триває ліквідація наслідків.

Росіяни вдосконалили смертельну зброю

Окупанти під час останніх атак випускали по Україні дрони з термобаричною бойовою частиною. Такого висновку дійшли експерти, які досліджували уламки безпілотників «Shahed-136», що їх війська рф використовували під час ударів з 26 по 29 жовтня.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Київський науково-дослідний інститут судових експертиз дослідив уламки цих безпілотників. Результати дослідження свідчать про те, що російські війська модифікували дрони для встановлення на них термобаричних боєголовок.

Крім того, компанія «Роселектроніка», дочірня компанія російського державного оборонного конгломерату «Ростех», розробила покриття для термобаричних артилерійських систем ТОС-1А «Солнцепек».

Це покриття поглинає радіохвилі, що робить установки «невидимими» для сучасних систем наведення і тепловізорів.

Ситуація на фронті на ранок 1 листопада

За даними генштабу ЗСУ, минулої доби зафіксовано 170 бойових зіткнень.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 60 атак позицій наших військ поблизу Новоселидівки, Кремінної Балки, Новодмитрівки, Островського, Максимільянівки, Антонівки та Єлизаветівки. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед у районах населених пунктів Антонівка та Єлизаветівка.

Триває операція в Курській області. За наявною інформацією російська авіація за минулу добу завдала 21 удар із застосуванням 33 КАБів по своїй території.

Інститут вивчення війни (ISW) повідомляє, що Сили оборони України відновили раніше втрачені позиції поблизу Курахового. Водночас фіксується просування російських окупантів поблизу Куп’янська, Сватового, Покровська та Вугледара.

Втрати ворога: мінус ще 1460 окупантів

За минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони вразили один засіб ракетних військ і артилерії та дев’ять районів зосередження особового складу і техніки російських загарбників.

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