Война, день 983: о чем договаривается Сырский с американскими и чешскими коллегами

Кураховское направление – одно из самых сложных

По информации Генштаба ВСУ, всего за прошедшие сутки зафиксировано 145 боевых столкновений. Накануне противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам четыре ракетных удара с применением шести ракет, а также 73 авиаудара, в том числе сбросил 116 управляемых авиабомб (КАБов). Кроме того, произвел 3674 обстрела из них 106 – из реактивных систем залпового огня, а также использовал для поражения 1043 дронов-камикадзе.

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Наиболее напряженной ситуация остается на Кураховском направлении, здесь Силы обороны отразили 52 атаки позиций вблизи Островского, Ильинки, Новоселидовки, Кременной Балки, Новодмитровки, Волченки, Максимильяновки, Дальнего, Антоновки и Екатериновки. Активнее всего оккупанты пытались продвинуться вперед в районах населенных пунктов Антоновка, Новоселидовка и Ильинки.

А по данным аналитиков американского Института изучения войны (ISW), российские войска продвинулись в направлении Купянска, но были остановлены у Покровска.

Как сказано в аналитике ISW, российская оккупационная армия продолжает наступление на востоке Украины и пытается прорвать оборону ВСУ. На Купянском направлении захватчики имели успех, а на Покровском – получили отпор ВСУ и были остановлены.

Также аналитики сообщают, что основные наступательные усилия оккупанты концентрируют в Донецкой области.

В украинском небе сбито 39 вражеских БпЛА

По данным Воздушных Сил, в ночь на 2 ноября 2024 года враг нанес удар управляемой авиационной ракетой Х-31П из воздушного пространства Белгородской области и 71 ударным БпЛА типа «Shahed» и беспилотниками неустановленного типа.

Силы противовоздушной обороны сбили 39 вражеских БпЛА в Кировоградской, Киевской, Сумской и Полтавской областях. 21 беспилотник локационно потерян и 5 БпЛА вернулись в россию.

Сырский обсудил с коллегами ситуацию на фронте

Сегодня, 2 ноября, главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский провел переговоры с генералом Чарльзом Брауном, председателем Объединенного комитета начальников штабов ВС США, и генерал-лейтенантом Карелом Ржегкой, начальником Генерального штаба Чехии.

Как пишет издание «Обозреватель», Сырский рассказал им о сложной ситуации на фронте и потребностях Сил обороны.

По словам главнокомандующего ВСУ, стороны «подробно обсудили срочные потребности» наших защитников и «последующие этапы военной поддержки».

«Враг не прекращает штурмовые действия по нескольким направлениям, используя преимущество в воздухе и средствах огневого поражения дальнего радиуса действия, а также имеет значительное преимущество в артиллерийских снарядах», – признал Сырский.

По итогам встречи он заявил, что ВСУ на данный момент сдерживают одно из мощнейших наступлений россиян с начала полномасштабного вторжения.

«Активные боевые действия, которые продолжаются на отдельных направлениях требуют постоянного обновления ресурсов украинских подразделений. Сейчас Вооруженные Силы Украины сдерживают одно из самых мощных наступлений россиян с начала полномасштабного вторжения», – добавил Сырский.

Минус более 1200 оккупантов за сутки

По данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили одну радиолокационную станцию, одно средство ПВО, три района сосредоточения личного состава, один пункт управления БпЛА, один состав из БпЛА и еще один пункт управления захватчиков.

Также Силы обороны за сутки ликвидировали 1270 оккупантов.

В технике за сутки у врага следующие потери: