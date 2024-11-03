Війна, день 983: окупанти атакували Київ безпілотниками

Окупанти взяли під контроль ще 2 населені пункти

За інформацією ресурсу DeepState, окупанти взяли під контроль Курахівку та Шахтарське Донецької області.

У повідомленні проекту також йдеться про те, що ворог просунувся в районі Максимільянівки, Вербового, Новоселидівки, у Вовченці та Миксимівці.

Також аналітики проекту зазначили, що противник відновив становище біля Шептухівки Курської області.

А за даними Генштабу ЗСУ, минулої доби зафіксовано 173 бойові зіткнення.

У суботу, 2 листопада, противник завдав за позиціями українських підрозділів та населених пунктів один ракетний та 69 авіаударів, зокрема, задіяв одну ракету та скинув 114 КАБів (керованих авіабомб). Крім цього, здійснив понад три тисячі обстрілів, з них 112 – із реактивних систем залпового вогню.

Агресор наносив авіаудари, зокрема у районах населених пунктів Юнаківка, Журавка, Басівка Сумської області; Слатине, Козача Лопань, Малі Проходи, Піщане, Сіньківка, Голубівка, Терни Харківської області; Торецьк, Курахове, Іллінка, Успенівка, Богоявленка, Максимівка, Велика Новосілка Донецької області, Лобкове, Новодарівка, Мала Токмачка, Юрківка Запорізької області.

Минулої доби авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони вразили шість районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, один артилерійський засіб на вогневій позиції та два боєприпаси загарбників.

Росіяни атакували Київ безпілотниками – наслідки

Цієї ночі російські агресори вкотре атакували Київ безпілотниками. Про наслідки атаки розповіли у міській військовій адміністрації.

Зокрема, зафіксовано падіння уламків у Шевченківському та Деснянському районах столиці. Пошкоджено дорожнє покриття, опора освітлення та електропроводу.

Також вибуховою хвилею пошкоджено вікна гуртожитку на 1-му та 2-му поверхах та вікна в офісній будівлі з 1-го по 9-й поверхи.

Пожеж і постраждалих немає.

За повідомленням Повітряних Сил, у ніч на 3 листопада 2024 року (підрахунок вівся з 17:30 2 листопада) ворог завдав удару керованої авіаційної ракети Х-59/69 з повітряного простору Курської області, 96 ударними БпЛА типу «Shahed» та безпілотниками невстановленого типу , випущених з Брянська, Курська та Приморсько-Ахтарська (РФ)

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

Станом на ранок 3 листопада підтверджено збиття керованої авіаційної ракети Х-59/69 та 66 ворожих дронів у Київській, Сумській, Хмельницькій, Житомирській, Миколаївській, Одеській, Черкаській, Чернігівській, Кіровоградській, Полтавській, Дніпропетровській та Харківській областях.

Крім збитих ще 27 безпілотників було локаційно втрачено, а 1 полетів до Білорусі.

Окупанти завдають ударів по цивільних об’єктах України, – президент

За тиждень Росія задіяла проти України майже 500 БпЛА і завдала ударів понад 900 бомбами по різних регіонах, повідомив президент Володимир Зеленський.

Президент зазначив, що більшість ударів окупантів були націлені на цивільні об’єкти та критичну інфраструктуру.

«І не просто більшість, а всі ці удари були б неможливими, якби ми мали достатню підтримку світу у очевидних речах. У далекобійності заради безпеки. У дійсно дієвих санкціях, які б не дозволили росії імпортувати критично важливі компоненти для виробництва дронів і ракет, зокрема мікроелектроніку. А також у політичних рішеннях, що можуть знищити російське бажання воювати. Україна заслуговує на таку ж надійну безпеку, як і всі інші наші партнери у вільному світі», – сказав Зеленський.

Втрати ворога на ранок 3 листопада 2024 року

За даними Генштабу ЗСУ, минулої доби ворожі ряди порідшали на 1410 окупантів. А добова статистика втрат ворожої техніки така: