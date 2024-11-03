Война, день 983: оккупанты атаковали Киев беспилотниками

Оккупанты взяли под контроль еще 2 населенных пункта

По информации ресурса DeepState, оккупанты взяли под контроль Кураховку и Шахтерское Донецкой области.

В сообщении проекта также говорится, что враг продвинулся в районе Максимильяновки, Вербового, Новоселидовки, в Волченце и Миксимовке.

Также аналитики проекта отметили, что противник восстановил положение около Шептуховки Курской области.

А по данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 173 боевых столкновения.

В субботу, 2 ноября, противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный и 69 авиаударов, в частности, задействовал одну ракету и сбросил 114 КАБов (управляемых авиабомб). Кроме этого, совершил более трех тысяч обстрелов, из них 112 – из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Юнаковка, Журавка, Басовка Сумской области; Слатино, Казачья Лопань, Малые Проходы, Песчаное, Синьковка, Голубовка, Терны Харьковской области; Торецк, Курахово, Ильинка, Успеновка, Богоявленко, Максимовка, Большая Новоселка Донецкой области, Лобково, Новодарьевка, Малая Токмачка, Юрковка Запорожской области.

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили шесть районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, одно артиллерийское средство на огневой позиции и два боеприпаса захватчиков.

Россияне атаковали Киев беспилотниками – последствия

Этой ночью российские агрессоры в очередной раз атаковали Киев беспилотниками. О последствиях атаки рассказали в городской военной администрации.

В частности, зафиксировано падение обломков в Шевченковском и Деснянском районах столицы. Повреждено дорожное покрытие, опора освещения и электропровода.

Также взрывной волной повреждены окна общежития на 1-м и 2-м этажах и окна в офисном здании с 1-го по 9-й этажи.

Пожаров и пострадавших нет.

По сообщению Воздушных Сил, в ночь на 3 ноября 2024 года (подсчет велся с 17:30 2 ноября) враг нанес удар управляемой авиационной ракетой Х-59/69 из воздушного пространства Курской области, 96 ударными БпЛА типа «Shahed» и беспилотниками неустановленного типа, выпущенных из Брянска, Курска и Приморско-Ахтарска (рф).

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, авиация, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на утро 3 ноября подтверждено сбитие управляемой авиационной ракеты Х-59/69 и 66 вражеских дронов в Киевской, Сумской, Хмельницкой, Житомирской, Николаевской, Одесской, Черкасской, Черниговской, Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской и Харьковской областях.

Помимо сбитых еще 27 беспилотников были локационно потеряны, а 1 улетел в Беларусь.

Оккупанты наносят удары по гражданским объектам Украины, – президент

За неделю рф задействовала против Украины почти 500 БпЛА и нанесла удары более 900 бомбами по разным регионам, сообщил президент Владимир Зеленский.

Президент отметил, что большинство ударов оккупантов были нацелены на гражданские объекты и критическую инфраструктуру.

«И не просто большинство, а все эти удары были бы невозможны, если бы мы имели достаточную поддержку мира в очевидных вещах. В дальнобойности ради безопасности. В действительно действенных санкциях, которые не позволили бы россии импортировать критически важные компоненты для производства дронов и ракет, в частности микроэлектронику. А также в политических решениях, которые могут уничтожить российское желание воевать. Украина заслуживает такой же надежной безопасности, как и все другие наши партнеры в свободном мире», – сказал Зеленский.

Потери врага на утро 3 ноября 2024

По данным Генштаба ВСУ, за минувшие сутки вражеские ряды поредели на 1410 оккупантов. А суточная статистика потерь вражеской техники следующая: