Війна, день 969: «невідомі» безпілотники атакували великий завод у Брянську і дісталися Санкт-Петербурга

Придніпровський напрямок фронту – один із найгарячіших

За уточненою інформацією Генштабу ЗСУ, минулої доби сталося 202 бойових зіткнень. Повідомляється, що противник завдав за позиціями українських підрозділів та населеним пунктам два ракетні удари, застосувавши три ракети, а також завдав 64 авіаційних удари, у тому числі скинув 91 керовану авіабомбу. Крім цього, здійснив понад три з половиною тисячі обстрілів, з них 78 – з реактивних систем залпового вогню, та задіяв для поразок понад 1400 дронів-камікадзе.

Як уточнюють у Силах оборони Півдня України, одним із найгарячіших у ході цієї війни залишається Придніпровський напрямок. Ворог за будь-яку ціну намагається захопити острівну зону в гирлі Дніпра. Лише за минулий тиждень на Херсонському напрямку відбито 48 штурмів.

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинився Херсон та ще 15 населених пунктів області. Пошкоджено освітні та медичні установи, адмінбудівлю, автомобіль швидкої допомоги, автобус, приватні авто, 3 багатоповерхівки та 12 приватних будинків. Від дій окупантів 9 людей отримали поранення.

Крім цього:

У Миколаївській області ворог атакував артилерією акваторію Очаківської громади;

На Дніпропетровщині ворог атакував місто Нікополь, а також Марганецьку, Мирівську та Покровську громади. Ворог бив дронами та артилерією;

У Запорізькій області окупанти обстріляли 7 населених пунктів. Пошкоджено житлові будинки та об’єкти інфраструктури.

Силам ППО вдалося знищити 42 БпЛА та 4 ракети

Станом на 12:00 суботи, 19 жовтня, радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід понад 100 повітряних цілей: до 98 ворожих безпілотників та шість керованих авіаційних ракет Х-59/69.

В результаті протиповітряного бою збиті 4 керовані авіаційні ракети Х-59/69, повідомляють військові.

Також зараз є підтвердження про збиття 42 ворожих безпілотників (БпЛА) в Одеській, Сумській, Черкаській, Київській, Кіровоградській, Чернігівській, Полтавській, Миколаївській та Херсонській областях.

46 російських безпілотників наразі локаційно втрачені, інформація щодо збиття/падіння уточнюється та оновлюється.

Безпілотники атакували завод «Кремній Ел» у Брянську

У російському Брянську «невідомі, але добрі» БпЛА атакували, ймовірно, завод «Кремній Ел» – одне з найбільших підприємств мікроелектроніки росії.

«На Брянськ йде атака БпЛА. У місті були вибухи, видно вогонь та дим», – писали вночі росЗМІ.

Влада вранці прозвітувала про «успішне збиття 13 БпЛА, три з яких – реактивні».

Завод «Кремній Ел» виготовляє напівпровідникові прилади, інтегральні мікросхеми та силові модулі, а також виконує велику кількість замовлень від міноборони рф.

Крім того, сьогодні близько 7:00 ранку дрони навідалися і до Санкт-Петербурга.

Місцеві паблики повідомляють про вибухи, а також, що відразу в кількох районах міста зникла електрика. При цьому в «Россеті Лененерго» стверджують, що причина – технологічне порушення на обладнанні 110 кВ.

ЗСУ знищили рідкісну радіолокаційну станцію росіян

У той же час ЗСУ вистежили та знищили рідкісну і дуже дорогу російську контрбатарейну станцію радіолокації (РЛС) 1К148 «Яструб-АВ».

Як пише «УНІАН», операція пройшла поблизу села Караїчне Луганської області. Комплекс був знищений ударом «Хаймарса», скоригованого БпЛА Shark.

«15-а окрема бригада «Чорний ліс» артрозвідки записує собі в актив знищення об’єкта на 250 мільйонів доларів», – повідомляє Телеграм-канал інформагентства.

«Яструб-АВ» вважається найсучаснішим російським радіолокаційним комплексом, який використовують для розвідки вогневих позицій артилерії. За допомогою РЛС він здатний відстежувати траєкторію ракет противника та обчислити точні координати позицій його артилерії. Ці дані передаються артилерії ураження позицій.

Путін показує, що не хоче мирних переговорів і виставляє Україну агресором – ISW

За інформацією американського Інституту вивчення війни (ISW), російський диктатор путін саботує мирні переговори з Україною і водночас докладає зусиль, щоб виставити нашу країну агресором.

Зокрема, як пишуть аналітики, для дискредитації України глава держави-агресора почав використовувати План перемоги України, зокрема гарантії безпеки, про які в ньому йдеться.

Для того, щоб виставити Україну «агресором», який нібито не бажає вести переговори, путін скористався майбутнім самітом БРІКС. Перед цим заходом 18 жовтня диктатор зустрівся з представником нями ЗМІ країн-членів БРІКС і заявив, що росія нібито готова до переговорів з Україною. У той же час, на тій самій зустрічі пізніше диктатор заявив, що Росія «готова продовжувати цю боротьбу» і що «перемога буде за нами».

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Втрати ворога на ранок 19 жовтня 2024 року

Загалом, як повідомляє Генштаб ЗСУ, минулої доби втрати російських загарбників склали 1380 одиниць.

Крім того, сміттям стала гора російської техніки: