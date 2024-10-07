Як одесити привітали путіна з днем народження: опитування на вулицях міста (відео)

Російський узурпатор Путін, згідно з офіційною інформацією, народився 7 листопада 1952 року. Сьогодні йому виповнилося 72 роки. «Одеське Життя» опитала перехожих на вулицях міста, щоб дізнатися, що українці хочуть побажати людині, з вини якої загинули десятки тисяч наших співвітчизників, міста стираються на пил, поля всіяні смертоносними мінами.

У 2014 році путін організував вторгнення в Україну. Тоді окуповано Кримський півострів і окремі території Донецької та Луганської областей.

24 лютого 2022 року за його ж ініціативою почалося повномасштабне вторгнення російських військ на територію нашої країни. Цього разу метою було повністю захопити українську територію. Але український народ, збройні сили України не дали його планам здійснитися.

Але кривава війна триває й досі, забираючи все нові й нові життя захисників і мирних жителів України.

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