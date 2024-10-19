Война, день 969: «неизвестные» беспилотники атаковали крупный завод в Брянске и добрались до Санкт-Петербурга

Приднепровское направление фронта – одно из самых горячих

По уточненной информации Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 202 боевых столкновения. Сообщается, что противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных удара, применив три ракеты, а также нанес 64 авиационных удара, в том числе сбросил 91 управляемую авиабомбу. Кроме этого, совершил более трех с половиной тысяч обстрелов, из них 78 – из реактивных систем залпового огня, и задействовал для поражений более 1400 дронов-камикадзе.

Как уточняют в Силах обороны Юга Украины, одним из самых горячих в ходе этой войны остается Приднепровское направление. Враг любой ценой пытается захватить островную зону в устье Днепра. Только за прошедшую неделю на Херсонском направлении отбиты 48 штурмов.

За прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказался Херсон и еще 15 населенных пунктов области. Повреждены образовательные и медицинские учреждения, админздание, автомобиль скорой помощи, автобус, частные авто, 3 многоэтажки и 12 частных домов. От действий оккупантов 9 человек получили ранения.

Помимо этого:

В Николаевской области враг атаковал артиллерией акваторию Очаковской громады;

На Днепропетровщине враг атаковал город Никополь, а также Марганецкую, Мировскую и Покровскую громады. Враг бил дронами и артиллерией;

В Запорожской области оккупанты обстреляли 7 населенных пунктов. Повреждены жилые дома и объекты инфраструктуры.

Силам ПВО удалось уничтожить 42 БпЛА и 4 ракеты

По состоянию на 12:00 субботы, 19 октября, радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено и осуществлено сопровождение более 100 воздушных целей: до 98 вражеских беспилотников и шесть управляемых авиационных ракет Х-59/69.

В результате противовоздушного боя сбиты 4 управляемые авиационные ракеты Х-59/69, сообщают военные.

Также в настоящее время есть подтверждение о сбитии 42 вражеских беспилотников (БпЛА) в Одесской, Сумской, Черкасской, Киевской, Кировоградской, Черниговской, Полтавской, Николаевской и Херсонской областях.

46 российских беспилотников в настоящее время локационно утрачены, информация по сбитию/падению уточняется и обновляется.

Беспилотники атаковали завод «Кремний Эл» в Брянске

В российском Брянске «неизвестные, но добрые» БпЛА атаковали, предположительно, завод «Кремний Эл» – одно из крупнейших предприятий микроэлектроники россии.

«На Брянск идет атака БпЛА. В городе были взрывы, виден огонь и дым», – писали ночью росСМИ.

Власти утром отчитались об «успешном сбитии 13 БпЛА, три из которых – реактивные».

Завод «Кремний Эл» производит полупроводниковые приборы, интегральные микросхемы и силовые модули, а также выполняет большое количество заказов от минобороны рф.

Кроме того, сегодня около 7:00 утра дроны наведались и в Санкт-Петербург.

Местные паблики сообщают о взрывах, а также что сразу в нескольких районах города пропало электричество. При этом в «Россети Ленэнерго» твердят, что причина – технологическое нарушение на оборудовании 110 кВ.

ВСУ уничтожили редкую радиолокационную станцию россиян

В то же время ВСУ выследили и уничтожили редкую и очень дорогую российскую контрбатарейную радиолокационную станцию (РЛС) 1К148 «Ястреб-АВ».

Как пишет «УНИАН», операция прошла вблизи села Караичное Луганской области. Комплекс был уничтожен ударом «Хаймарса», скорректированного БпЛА Shark.

«15-я отдельная бригада «Черный лес» артразведки записывает себе в актив уничтожение объекта на 250 миллионов долларов», – сообщает Телеграм-канал информагентства.

«Ястреб-АВ» считается самым современным российским радиолокационным комплексом, который используют для разведки огневых позиций артиллерии. Посредством РЛС он способен отслеживать траекторию ракет противника и вычислить точные координаты позиций его артиллерии. Эти данные передаются артиллерии для поражения позиций.

Путин показывает, что не хочет мирных переговоров и выставляет Украину агрессором – ISW

По информации американского Института изучения войны (ISW), российский диктатор путин саботирует мирные переговоры с Украиной и в то же время он прилагает усилия, чтобы выставить нашу страну агрессором.

В частности, как пишут аналитики, для дискредитации Украины глава государства-агрессора принялся использовать План победы Украины, в частности, гарантии безопасности, о которых в нем говорится.

Для того чтобы выставить Украину «агрессором», который якобы не желает вести переговоры, Путин воспользовался предстоящим саммитом БРИКС. Перед этим мероприятием 18 октября диктатор встретился с представителями СМИ стран-членов БРИКС и заявил, что россия якобы готова к переговорам с Украиной. В то же время, на той же встрече позже диктатор заявил, что рф «готова продолжать эту борьбу» и что «победа будет за нами».

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Потери врага на утро 19 октября 2024

В общей сложности, как сообщает Генштаб ВСУ, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1380 единиц.

Кроме того, мусором стала гора российской техники: