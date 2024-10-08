Війна, день 958: росіяни вивели в Чорне море 7 ракетоносіїв

На ранок 8 жовтня в акваторії Чорного моря фіксують перебування 16 кораблів, які росія вивела на бойове чергування. Із них 7 суден є носіями крилатих ракет типу «Калібр», повідомили ВМС ЗСУ.

Військові зазначили, що це корабельне угруповання РФ у разі нанесення ракетної атаки здатне випустити загальним залпом до 48 ракет «Калібр».

Одеську область атакували ракети та дрони

У ніч на 8 жовтня 2024 року ворог завдав удару по Одеській області двома балістичними ракетами Іскандер-М, а також 19-ма «Шахедами».

Як повідомили в Повітряних силах України, унаслідок протиповітряного бою всі ворожі безпілотники ліквідовано в Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській, Вінницькій та Тернопільській областях:

18 – збито,

1 – повернувся до рф.

Ситуація на фронті: у Торецьку бої точаться за кожен будинок

Ворожі війська змогли проникнути в місто Торецьк Донецької області, де ситуація є вкрай складною. Про це повідомила прессекретарка ОТГ «Луганськ» Анастасія Бобовнікова в ефірі телемарафону.

За її словами, запеклі бої тривають за контроль над кожним будинком і під’їздом. На Торецькому напрямку відбуваються інтенсивні бої, тому боротьба за місто стає дедалі напруженішою.

Станом на сьогодні важко оцінити, яку частину Торецька контролює противник, оскільки українські сили оборони активно контратакують, намагаючись повернути втрачені позиції. Окупанти просунулися на східну околицю міста, зокрема вулицею Центральною, рухаючись у бік шахти Центральна. Ситуація в регіоні постійно змінюється, з чергуванням атак і контратак, адже українські військові намагаються відновити контроль над територією і не допустити подальшого просування ворога.

У ранковому зведенні Генштабу ЗСУ повідомляється, що на Торецькому напрямку, за підтримки авіації, ворог здійснив 12 атак неподалік населених пунктів Торецьк, Діліївка та Неліпівка.

Загалом минулої доби по всьому фронту зафіксовано 172 бойових зіткнення. Покровський і Курахівський напрямки залишаються найгарячішими.

Втрати ворога: мінус ще 1340 окупантів

Учора авіація та ракетні війська й артилерія Сил оборони завдали ударів по трьох засобах РВіА та шести районах зосередження особового складу і техніки ворога, базі ПММ та знищили ЗРК «Оса».

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