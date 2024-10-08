Война, день 958: россияне вывели в Черное море 7 ракетоносителей

На утро 8 октября в акватории Черного моря фиксируют пребывание 16 кораблей, которые россия вывела на боевое дежурство. Из них 7 судов являются носителями крылатых ракет типа «Калибр», сообщили ВМС ВСУ.

Военные отметили, что эта корабельная группировка рф в случае нанесения ракетной атаки способна выпустить общим залпом до 48 ракет «Калибр».

Одесскую область атаковали ракеты и дроны

В ночь на 8 октября 2024 года враг нанес удар по Одесской области двумя баллистическими ракетами Искандер-М, а также 19-ю «Шахедами».

Как сообщили в Воздушных силах Украины, в результате противовоздушного боя все вражеские беспилотники ликвидированы в Одесской, Николаевской, Днепропетровской, Винницкой и Тернопольской областях:

18 — сбито,

1 — вернулся в рф.

Ситуация на фронте: в Торецке бои ведутся за каждый дом

Вражеские войска смогли проникнуть в город Торецк Донецкой области, где ситуация является крайне сложной. Об этом сообщила пресс-секретарь ОТГ «Луганск» Анастасия Бобовникова в эфире телемарафона.

По ее словам, ожесточенные бои продолжаются за контроль над каждым домом и подъездом. На Торецком направлении происходят интенсивные бои, поэтому борьба за город становится все более напряженной.

По состоянию на сегодня, трудно оценить, какую часть Торецка контролирует противник, поскольку украинские силы обороны активно контратакуют, пытаясь вернуть утраченные позиции. Оккупанты продвинулись на восточную окраину города, в частности по улице Центральной, двигаясь в сторону шахты Центральная. Ситуация в регионе постоянно меняется, с чередованием атак и контратак, ведь украинские военные пытаются восстановить контроль над территорией и не допустить дальнейшего продвижения врага.

В утренней сводке Генштаба ВСУсообщается, что на Торецком направлении, при поддержке авиации, враг совершил 12 атак неподалеку населенных пунктов Торецк, Дилиевка и Нелиповка.

В общем за прошедшие сутки по всему фронту зафиксировано 172 боевых столкновения. Покровское и Кураховское направления остаются самыми горячими.

Потери врага: минус еще 1340 оккупантов

Вчера авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли удары по трем средствам РВиА и шести районах сосредоточения личного состава и техники врага, базе ГСМ и уничтожили ЗРК «Оса».

Также наши воины обезвредили: