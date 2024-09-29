Війна, день 949: окупанти вдарили по Запоріжжю – зруйновано житлові будинки, є постраждалі

Чим закінчилася нічна атака «шахедами»

За інформацією Повітряних сил, у ніч проти 29 вересня противник випустив по Україні 22 ударні безпілотники (БпЛА) типу «Shahed».

Бойова робота тривала кілька годин. Внаслідок цього наші сили протиповітряної оборони знищили 15 «шахедів» у Сумській, Вінницькій, Миколаївській та Одеській областях.

Ще п’ять ворожих безпілотників було локаційно втрачено внаслідок протидії РЕБ, попередньо без наслідків.

Як повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер, цієї ночі ворог атакував Одеську область ударними безпілотниками.

В Одеському районі внаслідок падіння БпЛА пошкоджено дах та скління житлового будинку, паркан та три поруч припарковані вантажівки.

У Роздільнянському районі декілька безпілотників впали на відкриту територію без послідуючого загорання. Загиблих та постраждалих немає.

Удар по Запоріжжю: що відомо

Недільного ранку, 29 вересня 2024 року російські військові злочинці завдали масованих авіаудар керованими авіабомбами (КАБами) по Запоріжжю.

За даними Запорізької ОВА, ворог скинув на місто близько 10 КАБів. Зруйновано багатоповерхівку та приватні житлові будинки. Є постраждалі.

«Росіяни масовано атакують Запоріжжя. Влучили по житловій забудові. Зайнялося кілька пожеж. Частково зруйновано багатоквартирний будинок», – повідомив цього ранку глава ОВА Іван Федоров.

За попередніми даними обласного управління ДСНС, кількість постраждалих наразі зросла до 13 осіб, з них двоє людей врятовано.

В одному з районом міста внаслідок авіаудару сталася руйнація багатоповерхівки з 1 по 4 поверхи. Під час ліквідації наслідків з-під завалів надзвичайники врятували жінку. Постраждалу госпіталізували.

Крім того, рятувальники ліквідували спалах 9 автомобілів та 5 гаражів на загальній площі 300 квадратних метрів.

Також був частково зруйнований один одноповерховий житловий будинок та ще 10 пошкоджено. Пожежники ліквідували спалах газопроводу.

Гаряча ніч були на росії

У той же час і в тилу ворога ця ніч виявилася неспокійною: горіло і вибухало одразу в кількох областях.

Зграя веселих БпЛА залетіла «на вогник» у Вороніж, Ростов, Єйськ, Котлубань Волгоградської області (імовірно, дісталося складу БК – там спостерігають детонацію).

Після їхнього візиту в російських пабликах понеслися повідомлення про пожежі та «роботу ППО» у вищезгаданих областях. За даними росЗМІ, всього над країною кружляли від 70 до 150 безпілотників.

Про ситуацію на фронті на ранок 29 вересня

За інформацією Генштабу ЗСУ, минулої доби зафіксовано 165 бойових зіткнень, понад чверть з яких припадає на Покровський напрямок.

За уточненою інформацією, 28 вересня противник завдав за позиціями українських підрозділів та населених пунктів два ракетні удари із застосуванням семи ракет, а також 73 авіаудари, у тому числі скинув 124 КАБів. Крім того, ворог здійснив понад 4700 обстрілів, з них 179 – із реактивних систем залпового вогню, та задіяв для поразок понад 1700 дронів-камікадзе.

Противник завдавав авіаційних ударів, зокрема в районах населених пунктів Кучерівка, Білокопытове, Студенок, Юнаківка, Суми, Павлівка, Яблонівка, Біловоди, Шиповате, Липці, Петропавлівка, Піщане, Ківшарівка, Глушківка, Новогрудок, Новогірськ, Новогірськ Львів, Гаврилівка, Саблуківка та Дутчани.

Вчора авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони завдали шість ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки супротивника.

Втрати ворога: мінус ще 1170 окупантів

За даними Генштабу ЗСУ, минулої доби ще 1170 окупантів стали «ближчими» до української землі.

Втрати техніки ворога за минулу добу наступні:

9 танків;

38 бронемашин;

62 артилерійські системи;

1 РСЗВ та 1 ППО;

93 БпЛА;

84 транспортні засоби;

6 одиниць спецтехніки.

Слава Україні! Разом переможемо!