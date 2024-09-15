Війна, день 935: США готують суттєвий пакет військової допомоги для України

Коротко про ситуацію на фронті

За даними Генштабу ЗСУ, минулої доби зафіксовано 164 бойові зіткнення.

14 вересня противник завдав за позиціями українських підрозділів та населених пунктів два ракетні удари, застосувавши три ракети, а також 63 авіаудари – скинув 128 керованих авіабомб (КАБів). Окрім цього, здійснив 4657 обстрілів, з них 131 – із реактивних систем залпового вогню.

Агресор наносив авіаудари, зокрема в районах населених пунктів Хотинь, Ободи, Іскрисківщина, Павлівка, Білопілля, Кондратівка, Новоіванівка, Велика Чернещина, Катеринівка, Юнаківка, Первомайське Сумської області; Новоосинове, Ковшарівка, Берестове Харківської області; Дружба, Костянтинівка, Катеринівка, Клебан-Бик, Нелипівка, Олександропіль, Мирноград, Антонівка, Вугледар Донецької області; Верхня Терса, П’ятихатки, Лобкове Запорізької області.

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Минулої доби авіація та ракетні війська та артилерія Сил оборони завдали шість ударів по районах зосередження особового складу та ОВТ противника, одного удару завдано по пункту управління, а також вразили одну артилерійську систему та понтонний міст окупантів.

Мінус ракета та 10 безпілотників

За інформацією Повітряних сил, у ніч на 15 вересня 2024 року радіотехнічними військами Повітряних Сил було виявлено та здійснено супровід 17 засобів повітряного нападу супротивника.

Повітряний напад противника відбивали зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи та підрозділи РЕБ Сил оборони України. В результаті протиповітряного бою збита одна керована авіаційна ракета Х-59 та 10 ударних БпЛА.

Протиповітряна оборона працювала у Дніпропетровській, Сумській, Полтавській та Миколаївській областях.

А на Півдні України вночі 15 вересня збили три «шахеди».

Також протягом дня, 14 вересня, знищено два розвідувальні БпЛА «ZALA» та один «Supercam», а також два безпілотники, тип яких встановлюється.

Увечері російські окупаційні війська атакували Одеську область двома балістичними ракетами, ймовірно, «Іскандер-М», з території тимчасово окупованого Криму.

На Херсонщині ворог завдав авіаудар із застосуванням КАБів.

Операція в Курській області перетворилася на запеклу битву – ЗМІ

Українські військові розповіли, що останніми днями опір росіян у Курській області посилився. Війська росії застосовують більше безпілотників, снарядів і навіть протитанкових керованих ракет, пише видання The New York Times.

Тепер прогрес наших підрозділів сповільнився, а зіткнення стають все більш смертоносними, оскільки Москва розгортає підкріплення та посилює удари з повітря.

Україна отримає нову допомогу від США

США готують суттєвий пакет військової допомоги для України, який можуть оголосити вже до кінця вересня, заявив Радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван.

Салліван зазначив, що щодня зустрічається з командою, щоб забезпечити Україну інструментами та засобами для стабілізації фронту, і щоб переконатися, що наступальні дії росіян зазнають жорсткого опору. Він додав, що росію також позбавляють можливості зробити прорив для подальшого просування.

Втрати ворога на ранок 15 вересня 2024 року

Минулої доби Сили оборони ліквідували орієнтовно 1170 окупантів, повідомив Генштаб.

У техніці рашисти втратили: