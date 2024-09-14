Новини Одеси та Одеської області

В Одеському районі внаслідок ракетного удару загинуло подружжя

В Одеському районі внаслідок ракетного удару загинуло подружжя

Увечері 14 вересня 2024 року російська армія обстріляла передмістя Одеси балістичними ракетами з касетною бойовою частиною. Повідомляється про загибель подружньої пари.

В Одеській обласній військовій адміністрації повідомили, що в результаті російської ракетної атаки, попередньо, із забороненою касетною бойовою частиною, у передмісті Одеси пошкоджено житлові будинки та господарські споруди.

При проведенні їх обстеження виявлено тіла двох загиблих: чоловіків і жінок 1958 і 1962 років народження, які були чоловіком і дружиною.

Також постраждала 65-річна жінка. Вона отримала осколкове поранення голови та правого кульшового суглоба. Постраждалу госпіталізовано до лікарні у стані середнього ступеня тяжкості.

Правоохоронці фіксують наслідки чергового терористичного акту росіян проти цивільного населення Одещини.

Читайте також: 

Avatar photo
Редакція ПРОФІЛЬ
Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини

купить квартиру в Одессе

Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk