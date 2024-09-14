В Одеському районі внаслідок ракетного удару загинуло подружжя

В Одеській обласній військовій адміністрації повідомили, що в результаті російської ракетної атаки, попередньо, із забороненою касетною бойовою частиною, у передмісті Одеси пошкоджено житлові будинки та господарські споруди.

При проведенні їх обстеження виявлено тіла двох загиблих: чоловіків і жінок 1958 і 1962 років народження, які були чоловіком і дружиною.

Також постраждала 65-річна жінка. Вона отримала осколкове поранення голови та правого кульшового суглоба. Постраждалу госпіталізовано до лікарні у стані середнього ступеня тяжкості.

Правоохоронці фіксують наслідки чергового терористичного акту росіян проти цивільного населення Одещини.

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