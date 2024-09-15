Война, день 935: США готовят существенный пакет военной помощи для Украины

Коротко о ситуации на фронте

По данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 164 боевых столкновения.

14 сентября противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных удара, применив три ракеты, а также 63 авиаудара – сбросил 128 управляемых авиабомб (КАБов). Кроме этого, совершил 4657 обстрелов, из них 131 – из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Хотинь, Ободы, Искрисковщина, Павловка, Белополье, Кондратовка, Новоивановка, Большая Чернещина, Екатериновка, Юнаковка, Первомайское Сумской области; Новоосиново, Ковшаровка, Берестово Харьковской области; Дружба, Константиновка, Екатериновка, Клебан-Бык, Нелиповка, Александрополь, Мирноград, Антоновка, Угледар Донецкой области; Верхняя Терса, Пятихатки, Лобково Запорожской области.

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За минувшие сутки авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли шесть ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ противника, один удар нанесен по пункту управления, а также поразили одну артиллерийскую систему и понтонный мост оккупантов.

Минус ракета и 10 беспилотников

По информации Воздушных сил, в ночь на 15 сентября 2024 года радиотехническими войсками Воздушных Сил было обнаружено и осуществлено сопровождение 17 средств воздушного нападения противника.

Воздушное нападение противника отражали зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы и подразделения РЭБ Сил обороны Украины. В результате противовоздушного боя сбита одна управляемая авиационная ракета Х-59 и 10 ударных БпЛА.

Противовоздушная оборона работала в Днепропетровской, Сумской, Полтавской и Николаевской областях.

А на Юге Украины ночью 15 сентября сбили три «шахеда».

Также в течение дня, 14 сентября, уничтожено два разведывательных БпЛА «ZALA» и один «Supercam», а также два беспилотника, тип которых устанавливается.

Вечером российские оккупационные войска атаковали Одесскую область двумя баллистическими ракетами, вероятно «Искандер-М», с территории временно оккупированного Крыма.

По Херсонской области враг нанес авиаудар с применением КАБов.

Операция в Курской области превратилась в ожесточенную битву – СМИ

Украинские военные рассказали, что в последние дни сопротивление россиян в Курской области усилилось. Войска россии применяют больше беспилотников, снарядов и даже противотанковых управляемых ракет, пишет издание The New York Times

Теперь прогресс наших подразделений замедлился, а столкновения становятся все более смертоносными, поскольку москва разворачивает подкрепление и усиливает удары с воздуха.

Украина получит новую помощь от США

США готовят существенный пакет военной помощи для Украины, который могут объявить уже до конца сентября, заявил Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Салливан отметил, что ежедневно встречается с командой, чтобы обеспечить Украину инструментами и средствами для стабилизации фронта, и чтобы убедиться, что наступательные действия россиян подвергаются жесткому сопротивлению. Он добавил, что россию также лишают возможности совершить прорыв для дальнейшего продвижения.

Потери врага на утро 15 сентября 2024

За минувшие сутки Силы обороны ликвидировали ориентировочно 1170 оккупантов, сообщил Генштаб.

В технике рашисты потеряли: