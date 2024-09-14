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Одесу струсонув потужний вибух – ворог атакував баллістикою

Одесу струсонув потужний вибух – ворог атакував баллістикою

Увечері суботи, 14 вересня 2024 року, в Одесі пролунав сильний вибух. Буквально за хвилину раніше дали тривогу. Повідомлялося про активність пускових установок балістичних ракет (ОТРК) у Криму, а пізніше – про вихід балістики у бік Чорноморська.

Сигнал повітряної тривоги пролунав о 20.17. А вже о 20:18 моніторингові телеграм-канал поінформували про загрозу балістики і за хвилину – про вихід ракети у бік Чорноморська. Вибух (і навіть не один) одесити почули о 20:20.

«Балістика на Чорноморськ! Ну ви чули. Загроза балістики актуальна до відбою», – прокоментував телеграм-канал «Миколаївський Ванек», який пов’язують із Миколаївською військовою адміністрацією.

«Одеський район, будьте в укриттях», – закликає голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

Попередньо ракети було дві. Але «приліт» це був чи збиття – наразі невідомо.

«Одеське життя» продовжує стежити за ситуацією і при появі актуальної інформації одразу сповістить своїх читачів.

Нагадаємо, ніч на суботу, 14 вересня, знову виявилася неспокійною для одеситів: російські терористи вкотре атакували ударними безпілотниками Одеський та Ізмаїльський райони. Напружена бойова робота сил ППО тривала понад три години.

Внаслідок падіння уламків збитих «шахедів» були зруйновані 3 споруди у передмісті Одеси на території приватного домогосподарства, пошкоджено житловий будинок та гараж. Загиблих та постраждалих, на щастя, не було.

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Редакція ПРОФІЛЬ
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