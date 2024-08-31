Війна, день 920: чому звільнено командувача Повітряних сил і в чому сила Сирського

Микола Олещук більше не командувач Повітряних сил ЗСУ

Президент Володимир Зеленський своїм указом звільнив командувача Повітряних сил ЗСУ Миколу Олещука, який обіймав цю посаду із серпня 2021 року.

Відповідний указ було оприлюднено напередодні на сайті глави держави. Причини звільнення у документі традиційно не вказуються.

Одночасно з’явилося звернення Зеленського, в якому він серед іншого зазначив, що вирішив замінити командувача Повітряних Сил ЗСУ.

29 серпня Генштаб ЗСУ повідомив, що 26 серпня під час відбиття ракетного удару з боку росії зазнав катастрофи винищувач F-16. Загинув льотчик Олексій Месь.

Народний депутат Мар’яна Безугла спочатку заявила, що за її інформацією винищувач F-16 був вражений українською ППО, а потім написала повідомлення, в якому закликала Олещука озвучити свою позицію. Також вона заявила, що «це вже як мінімум третій випадок, коли наш літак з пілотом був збитий власною ППО, два попередні інциденти, які не стосувалися F-16, офіційно списали на росіян».

У відповідь Олещук написав, що всі обставини катастрофи з’ясує розслідування, а Безугла займається дискредитацією вищого військового керівництва, а також висловив сподівання, що колись Безугла «ще проситиме прощення перед усім військом у суді».

F-16 в Україні могли збити дружнім вогнем, – ЗМІ

У той же час, як пише американське видання The New York Times, посилаючись на слова неназваного західного чиновника, є ознаки того, що літак F-16 міг бути збитий кілька днів тому «дружнім вогнем» батареї ракет Patriot, хоча не виключаються й механічні несправності та помилка пілота. Саме це могло спричинити звільнення голови ПС ЗСУ Олещука.

Однак, на думку експертів, ймовірність інцидентів із дружнім вогнем особливо зростає під час масованих атак із застосуванням ракет та безпілотників.

«Встежити за тим, хто хороший, а хто поганий, особливо коли навколо одночасно літають ракети, дуже складно»,

– заявив старший радник американського Центру стратегічних та міжнародних досліджень Марк Кансіан.

Хоча втрата літака є невдачею, але аварії винищувачів – звичайна справа, навіть у ході навчальних місій мирного часу, і вплив на спільні військові зусилля України, швидше за все, буде незначним, резюмують експерти.

Масований удар по Харкову: загинула юна талановита художниця

Увечері п’ятниці, 30 серпня 2024 року, російські війська масово атакували КАБами український Харків. Удари були нанесені відразу кількома районами.

Зокрема, рашисти потрапили до багатоповерхівки в Індустріальному районі, де почалася пожежа. Є загиблі.

За даними, які надав сьогодні вранці голова Харківської ОВА Олег Синегубов, станом на ранок 31 серпня відомо про шістьох загиблих.

«За уточненими даними правоохоронців, загинуло 6 людей: чоловік 74 років, дівчина 18 років, дитина 14 років, жінка 73 років, чоловік 49 років і деблокована останньою жінка, дані встановлюються», – зазначив Синегубов.

Кількість постраждалих на сьогодні зросла до 97 осіб, серед них 22 неповнолітніх.

Серед загиблих у Харкові під час бомбового удару 30 серпня – 18-річна художниця Ніка Кожушко.

«Ніка Кожушко – дуже юна, щира та обдарована. За годину до смерті надіслала свій новий малюнок. Тобто свій останній малюнок. Росіяни продовжують нищити наше майбутнє. Цьому немає пояснення. І прощення теж немає», – написав відомий харківський письменник та музикант, військовослужбовець бригади НГУ «Хартія» Сергій Жадан.

Про ситуацію на фронті та втрати ворога

За даними Генштабу ЗСУ, минулої доби зафіксовано 183 бойові зіткнення. Найгарячіша ситуація була на Покровському напрямку, також противник був активний на Куп’янському, Лиманському та Курахівському напрямках.

Минулої доби противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктів три удари п’ятьма ракетами та 75 авіаударів, скинувши 98 керованих авіабомб (КАБ). Крім цього, ворог зробив понад 4000 обстрілів, з них 140 – з реактивних систем залпового вогню.

Авіація та ракетні війська та артилерія Сил оборони завдали дев’ять ударів по районах зосередження особового складу та ОВТ противника. Крім того, вразили засіб ППО та ще один важливий об’єкт.

Також Генштаб інформує, що минулої доби, 30 серпня 2024 року, українські захисники ліквідували 1360 російських окупантів. Також путінські війська втратили багато техніки:

танки – 8;

бойові броньовані машини ‒ 14;

артилерійські системи – 42;

безпілотники ‒ 18;

реактивні системи залпового вогню – 1;

автомобільна техніка – 62.

Курська операція здивувала не лише росіян

Зухвалий наступ під Курськом приголомшив росіян: українці подолали слабку прикордонну оборону та швидко захопили близько 100 населених пунктів в області. Однак навіть для військовослужбовців ЗСУ, що беруть участь у наступі, ця операція стала несподіванкою, пише видання The Wall Street Journal.

У статті наголошують, що архітектор операції головнокомандуючий. українських військ Олександр Сирський вміє діяти незвично та раптово, що доводить і наступ під Харковом у 2022 році, і Курська операція, яка отримала загальне визнання за її планування, таємність та швидкість.

«Сильна сторона Сирського в тому, що він генерал, який може діяти незвично, раптово, несподівано для ворога. Він знає, що у нас немає паритету і ми не можемо йти лоб у лоб, тому використовує хитрість і будь-яку нашу перевагу», – сказав колишній радник головнокомандувача Сергій Черевий.

Тепер Україна, користуючись неготовністю росії, завдає ударів у глибокий тил і перешкоджає російським військовим операціям завдяки створеній буферній зоні. Але проблемою залишається наступ рф на Покровському напрямку, адже росіяни не перекинули війська звідти для прикриття Курська, зазначають журналісти.