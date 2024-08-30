Війна, день 919-й: Україна втратила винищувач F-16

Генштаб підтвердив першу втрату F-16

Генеральний штаб Збройних Сил України підтвердив катастрофу винищувача F-16 під час відбиття однієї з повітряних атак Росії.

Відповідне повідомлення з’явилося на Facebook-сторінці Генштабу ввечері 29 серпня.

Зазначається, що в одному з повітряних боїв під час заходу на наступну ціль з одним із літаків F-16 було втрачено зв’язок.

«Як з’ясувалося пізніше, літак зазнав катастрофи, льотчик загинув», – додали в Генштабі, вказавши, що для з’ясування причин аварії призначили спеціальну комісію Міністерства оборони.

У ЗМІ повідомляють, що внаслідок авіакатастрофи винищувача F-16 загинув пілот Олексій «Мунфіш» Месь. Відомо, що Олексій Месь – один із перших українських пілотів, який пройшов навчання на західних винищувачах. Наказом Головнокомандувача ЗСУ йому посмертно присвоїли звання полковника.

Пілота поховали 29 серпня.

Повітряна атака 30 серпня

У ніч на 30 серпня 2024 року ворог завдав удару балістичною ракетою «Іскандер-М» із Криму та 18-ма ударними БпЛА типу «Shahed-131/136».

У результаті протиповітряного бою збито:

12 ударних БпЛА «Shahed-131/136»,

4 – впали самостійно.

Протиповітряна оборона працювала у Вінницькій, Миколаївській, Дніпропетровській, Херсонській та Сумській областях.

Де тривають найважчі бої

За даними Генштабу ЗСУ, минулої доби зафіксовано 215 бойових зіткнень.

На Покровському напрямку наші захисники відбивали 58 атак у районах Воздвиженки, Зеленого Поля, Миролюбівки, Гродівки, Новогродівки, Карлівки, Маринівки та Михайлівки, де ворог намагався витіснити наші підрозділи із займаних рубежів.

Ворог 21 раз намагався вклинитися в нашу оборону на Торецькому напрямку в районах Торецька, Залізного, Нелипівки та Сухої Балки.

На Курахівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати окупантів у районах населених пунктів Красногорівка, Костянтинівка та Георгіївка, де ворог 38 разів намагався прорвати українські оборонні позиції.

На Времівському напрямку противник здійснив 17 спроб прорвати оборону наших військ у напрямку Вугледара, Костянтинівки та Водяного.

У новому звіті Інституту вивчення війни (ISW) повідомляється, що «російські війська нещодавно захопили українські позиції на південний схід від Покровська вздовж Карлівського водосховища і спонукали українські сили відійти з обмежених позицій у цьому районі».

«Російські війська, ймовірно, сподіваються досягти подібного ефекту, намагаючись охопити українські позиції між Мирноградом і Гродівкою. Хоча залишається незрозумілим, чи зможуть росіяни підтримувати відносно швидкі темпи просування через порівняно велике місто Мирноград і його околиці», – ідеться у звіті.

Аналітики Інституту вивчення війни припускають, що «російські війська можуть спробувати воювати безпосередньо через українські оборонні позиції вздовж лінії Новогродівка-Гродівка, незважаючи на високі витрати, для того, щоб зберегти швидкість їхнього просування і спробувати швидше захопити Мирноград».

Просування російських військ до міста Селидове, а також у напрямку Українська та Гірника, за даними аналітиків ISW, «мають на меті ліквідувати відносно великий український виступ на південному краю ширшого російського виступу в напрямку Покровська, що може загрожувати наступальним зусиллям армії РФ у цьому районі».

На окупантів чекала тривожна ніч

Телеграм-канал «Кримський вітер» повідомляє про вибухи в районі аеродрому Кіровського і в районі Джанкоя вночі 30 серпня.

Кримчани вночі чули 5 вибухів: 3 у районі аеродрому Кіровське і 1 біля залізничної станції, а також 1 вибух у районі Джанкоя.

Міноборони рф за традицією повідомляє про збиття всіх українських безпілотників.

Втрати ворога за добу

Минулої доби авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони завдали 19 ударів по районах зосередження особового складу противника, також вразили два артилерійські засоби, РЛС та три інші важливі об’єкти ворога.

Загалом минулої доби втрати російських загарбників становили 1200 окупантів. Також українські воїни знешкодили:

3 танки,

23 бойові броньовані машини,

23 артилерійські системи,

1 РСЗВ,

1 засіб ППО,

84 БпЛА оперативно-тактичного рівня,

57 автомобілів,

2 одиниці спеціальної техніки окупантів.