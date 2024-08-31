Новости Одессы и Одесской области

Война, день 920: почему уволен командующий ВВС и в чем сила Сырского

Война, день 920: почему уволен командующий ВВС и в чем сила Сырского

Сегодня, в субботу, 31 августа 2024 года, начались 920-е сутки широкомасштабной вооруженной агрессии россии против Украины. Накануне враг совершил очередное военное преступление, вероломно ударив по Харькову. В то же время наши воины наносят оккупантам ощутимые потери. А еще стало известно об одном важном кадровом изменении в военном руководстве и мнения экспертов на этот счет.

Николай Олещук больше не командующий Воздушных сил ВСУ

Президент Владимир Зеленский своим указом уволил командующего Воздушных сил ВСУ Николая Олещука, который занимал эту должность с августа 2021 года.

Соответствующий указ был обнародован накануне на сайте главы государства. Причины увольнения в документе традиционно не указываются.

Одновременно появилось обращение Зеленского, в котором, он среди прочего, отметил, что решил заменить командующего Воздушных Сил ВСУ.

29 августа Генштаб ВСУ сообщил, что 26 августа во время отражения ракетного удара со стороны россии потерпел катастрофу истребитель F-16. Погиб летчик Алексей Месь.

Народный депутат Марьяна Безуглая сначала заявила, что по ее информации истребитель F-16 был поражен украинской ПВО, а потом написала сообщение, в котором призвала Олещука озвучить свою позицию. Также она заявила, что «это уже как минимум третий случай, когда наш самолет с пилотом был сбит собственной ПВО, два предыдущих инцидента, которые не касались F-16, официально списали на россиян».

В ответ Олещук написал, что все обстоятельства катастрофы выяснит расследование, а Безуглая занимается дискредитацией высшего военного руководства, а также выразил надежду, что когда-нибудь Безуглая «еще будет просить прощения перед всем войском в суде».

F-16 в Украине могли сбить дружественным огнем, – СМИ

F-16

В то же время, как пишет америкfнское издание The New York Times, ссылаясь на слова неназванного западного чиновника, есть признаки того, что самолет F-16 мог быть сбит несколько дней назад «дружественным огнем» батареи ракет Patriot, хотя не исключаются и механические неисправности, и ошибка пилота. Именно это могло послужить причиной увольнения главы ВС ВСУ Олещука.

Однако, по мнению экспертов, вероятность инцидентов с дружественным огнем особенно возрастает во время массированных атак с применением ракет и беспилотников.

«Уследить за тем, кто хороший, а кто плохой, особенно когда вокруг одновременно летают ракеты, очень сложно»,

– заявил старший советник американского Центра стратегических и международных исследований Марк Кансиан.

Хотя потеря самолета является неудачей, но крушения истребителей – обычное дело, даже в ходе учебных миссий мирного времени, и влияние на общие военные усилия Украины, скорее всего, будет незначительным, резюмируют эксперты.

Массированный удар по Харькову: погибла юная талантливая художница

Последствия удара по Харькову 30 августа 2024

Вечером пятницы, 30 августа 2024 года, российские войска массировано атаковали КАБами украинский Харьков. Удары были нанесены сразу по нескольким районам.

В частности, рашисты попали в многоэтажку в Индустриальном районе, где начался пожар. Есть погибшие.

По данным, которые предоставил сегодня утром глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, по состоянию на утро 31 августа известно о шестерых погибших.

«По уточненным данным правоохранителей, погибли 6 человек: мужчина 74 лет, девушка 18 лет, ребенок 14 лет, женщина 73 лет, мужчина 49 лет и деблокированная последней женщина, данные устанавливаются», – отметил Синегубов.

Количество пострадавших на сегодня выросло до 97 человек, в их числе 22 несовершеннолетних.

Среди погибших в Харькове во время бомбового удара 30 августа – 18-летняя художница Ника Кожушко.

Художница Ника Кожушко, погибла в Харькова 30 августа 2024

Ника Кожушко

«Ника Кожушко – очень юная, искренняя и одаренная. За час до смерти прислала свой новый рисунок. То есть свой последний рисунок. Россияне продолжают уничтожать наше будущее. Этому нет объяснения. И прощения тоже нет», – написал известный харьковский писатель и музыкант, военнослужащий бригады НГУ «Хартия» Сергей Жадан.

О ситуации на фронте и потерях врага

По данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 183 боевых столкновения. Самая горячая ситуация была на Покровском направлении, также противник был активен на Купянском, Лиманском и Кураховском направлениях.

За прошедшие сутки противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам три удара пятью ракетами и 75 авиаударов, сбросив 98 управляемых авиабомб (КАБ). Кроме этого, произвел более 4000 обстрелов, из них 140 – из реактивных систем залпового огня.

Авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли девять ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ противника. Кроме того, поразили средство ПВО и еще один важный объект.

Потери врага 31 августа 2024

Также Генштаб информирует, что за минувшие сутки, 30 августа 2024 года, украинские защитники ликвидировали 1360 российских оккупантов. Также путинские войска потеряли много техники:

  • танки – 8;
  • боевые бронированные машины ‒ 14;
  • артиллерийские системы – 42;
  • беспилотники ‒ 18;
  • реактивные системы залпового огня – 1;
  • автомобильная техника – 62.

Курская операция удивила не только россиян

Дерзкое наступление под Курском ошеломило россиян: украинцы преодолели слабую пограничную оборону и быстро захватили около 100 населенных пунктов в области. Однако даже для участвующих в наступлении военнослужащих ВСУ эта операция стала неожиданностью, пишет издание The Wall Street Journal.

В статье отмечают, что архитектор операции главнокомандующий украинских войск Александр Сырский умеет действовать необычно и внезапно, что доказывает и наступление под Харьковом в 2022 году, и Курская операция, которая получила всеобщее признание за ее планирование, секретность и скорость.

«Сильная сторона Сырского в том, что он генерал, который может действовать необычно, внезапно, неожиданно для противника. Он знает, что у нас нет паритета и мы не можем идти лоб в лоб, поэтому использует хитрость и любое наше преимущество», – сказал бывший советник главнокомандующего Сергей Череватый.

Теперь Украина, пользуясь неготовностью россии, наносит удары в глубокий тыл и препятствует российским военным операциям, благодаря созданной буферной зоне. Но проблемой остается продолжающееся наступление ВС рф на Покровском направлении, ведь россияне не перебросили войска оттуда для прикрытия Курска, отмечают журналисты.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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