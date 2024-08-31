Война, день 920: почему уволен командующий ВВС и в чем сила Сырского

Николай Олещук больше не командующий Воздушных сил ВСУ

Президент Владимир Зеленский своим указом уволил командующего Воздушных сил ВСУ Николая Олещука, который занимал эту должность с августа 2021 года.

Соответствующий указ был обнародован накануне на сайте главы государства. Причины увольнения в документе традиционно не указываются.

Одновременно появилось обращение Зеленского, в котором, он среди прочего, отметил, что решил заменить командующего Воздушных Сил ВСУ.

29 августа Генштаб ВСУ сообщил, что 26 августа во время отражения ракетного удара со стороны россии потерпел катастрофу истребитель F-16. Погиб летчик Алексей Месь.

Народный депутат Марьяна Безуглая сначала заявила, что по ее информации истребитель F-16 был поражен украинской ПВО, а потом написала сообщение, в котором призвала Олещука озвучить свою позицию. Также она заявила, что «это уже как минимум третий случай, когда наш самолет с пилотом был сбит собственной ПВО, два предыдущих инцидента, которые не касались F-16, официально списали на россиян».

В ответ Олещук написал, что все обстоятельства катастрофы выяснит расследование, а Безуглая занимается дискредитацией высшего военного руководства, а также выразил надежду, что когда-нибудь Безуглая «еще будет просить прощения перед всем войском в суде».

F-16 в Украине могли сбить дружественным огнем, – СМИ

В то же время, как пишет америкfнское издание The New York Times, ссылаясь на слова неназванного западного чиновника, есть признаки того, что самолет F-16 мог быть сбит несколько дней назад «дружественным огнем» батареи ракет Patriot, хотя не исключаются и механические неисправности, и ошибка пилота. Именно это могло послужить причиной увольнения главы ВС ВСУ Олещука.

Однако, по мнению экспертов, вероятность инцидентов с дружественным огнем особенно возрастает во время массированных атак с применением ракет и беспилотников.

«Уследить за тем, кто хороший, а кто плохой, особенно когда вокруг одновременно летают ракеты, очень сложно»,

– заявил старший советник американского Центра стратегических и международных исследований Марк Кансиан.

Хотя потеря самолета является неудачей, но крушения истребителей – обычное дело, даже в ходе учебных миссий мирного времени, и влияние на общие военные усилия Украины, скорее всего, будет незначительным, резюмируют эксперты.

Массированный удар по Харькову: погибла юная талантливая художница

Вечером пятницы, 30 августа 2024 года, российские войска массировано атаковали КАБами украинский Харьков. Удары были нанесены сразу по нескольким районам.

В частности, рашисты попали в многоэтажку в Индустриальном районе, где начался пожар. Есть погибшие.

По данным, которые предоставил сегодня утром глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, по состоянию на утро 31 августа известно о шестерых погибших.

«По уточненным данным правоохранителей, погибли 6 человек: мужчина 74 лет, девушка 18 лет, ребенок 14 лет, женщина 73 лет, мужчина 49 лет и деблокированная последней женщина, данные устанавливаются», – отметил Синегубов.

Количество пострадавших на сегодня выросло до 97 человек, в их числе 22 несовершеннолетних.

Среди погибших в Харькове во время бомбового удара 30 августа – 18-летняя художница Ника Кожушко.

«Ника Кожушко – очень юная, искренняя и одаренная. За час до смерти прислала свой новый рисунок. То есть свой последний рисунок. Россияне продолжают уничтожать наше будущее. Этому нет объяснения. И прощения тоже нет», – написал известный харьковский писатель и музыкант, военнослужащий бригады НГУ «Хартия» Сергей Жадан.

О ситуации на фронте и потерях врага

По данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 183 боевых столкновения. Самая горячая ситуация была на Покровском направлении, также противник был активен на Купянском, Лиманском и Кураховском направлениях.

За прошедшие сутки противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам три удара пятью ракетами и 75 авиаударов, сбросив 98 управляемых авиабомб (КАБ). Кроме этого, произвел более 4000 обстрелов, из них 140 – из реактивных систем залпового огня.

Авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли девять ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ противника. Кроме того, поразили средство ПВО и еще один важный объект.

Также Генштаб информирует, что за минувшие сутки, 30 августа 2024 года, украинские защитники ликвидировали 1360 российских оккупантов. Также путинские войска потеряли много техники:

танки – 8;

боевые бронированные машины ‒ 14;

артиллерийские системы – 42;

беспилотники ‒ 18;

реактивные системы залпового огня – 1;

автомобильная техника – 62.

Курская операция удивила не только россиян

Дерзкое наступление под Курском ошеломило россиян: украинцы преодолели слабую пограничную оборону и быстро захватили около 100 населенных пунктов в области. Однако даже для участвующих в наступлении военнослужащих ВСУ эта операция стала неожиданностью, пишет издание The Wall Street Journal.

В статье отмечают, что архитектор операции главнокомандующий украинских войск Александр Сырский умеет действовать необычно и внезапно, что доказывает и наступление под Харьковом в 2022 году, и Курская операция, которая получила всеобщее признание за ее планирование, секретность и скорость.

«Сильная сторона Сырского в том, что он генерал, который может действовать необычно, внезапно, неожиданно для противника. Он знает, что у нас нет паритета и мы не можем идти лоб в лоб, поэтому использует хитрость и любое наше преимущество», – сказал бывший советник главнокомандующего Сергей Череватый.

Теперь Украина, пользуясь неготовностью россии, наносит удары в глубокий тыл и препятствует российским военным операциям, благодаря созданной буферной зоне. Но проблемой остается продолжающееся наступление ВС рф на Покровском направлении, ведь россияне не перебросили войска оттуда для прикрытия Курска, отмечают журналисты.