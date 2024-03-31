Війна, день 767: масована ракетна атака і окупанти, що не дожили до квітня

Масована ракетна атака 31 березня: що відомо

Недільного ранку 31 березня рашисти атакували Україну крилатими ракетами з бомбардувальників Ту-95. Крім того, всю ніч областями кружляли ворожі «шахеди».

Ракети влетіли в повітряний простір України приблизно о 5 годині ранку, пройшли північ Київщини, де працювала ППО, і пішли на захід.

Як повідомив мер Львова Андрій Садовий, близько 5:50 ранку ракети летіли над Львовом.

Також ракети фіксувалися над територіями Івано-Франківської та Тернопільської областей.

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За даними, які оприлюднив голова Львівської ОВА Максим Козицький, на Львівщині росіяни завдали удару крилатими ракетами по об’єкту критичної інфраструктури, є загиблий.

Рашисти знову били тим самим об’єктом критичної інфраструктури, що і 24 і 29 березня. Зруйновано адмінбудівлю, пожежа вже загашена.

Рятувальники розбирають завали, під ними можуть бути люди.

Внаслідок протиповітряного бою знищено 18 повітряних цілей: 9 крилатих ракет Х-101/Х-555 та 9 ударних БпЛА «Shahed-136/131».

А в НЕК Укренерго повідомляють, що цієї ночі окупанти вдарили по енергооб’єктах на півдні країни, в Одесі та області введено аварійні відключення.

У відомстві зазначили, що у разі зростання споживання обсяг відключень може збільшуватися.

Обмеження споживання електроенергії діють і у Харківській області та Кривому Розі. Вночі графіки відключень не діяли, але через зростання споживання вдень та ввечері можливі відключення.

Як справи на фронті: Генштаб ЗСУ щодо ситуації на ранок 31 березня

За даними Генштабу ЗСУ, минулої доби на фронті сталося 85 бойових зіткнень. Всього ворог завдав 17 ракетних та 83 авіаційних ударів, здійснив 87 обстрілів із реактивних систем залпового вогню.

Авіація Сил оборони завдала ударів по 4 зенітно-ракетним комплексам та 11 районам зосередження ворога.

Підрозділами ракетних військ завдано поразки по 4 радіолокаційних станціях, 1 пункту управління, 1 району зосередження особового складу, 4 засобам ППО та 1 артилерійському засобу ворога. Знищено 9 із 11 шахедів. Збили 9 із 14 крилатих ракет Х-101/Х-555

Чорноморський флот залишив Крим

Основний склад Чорноморського флоту залишив Крим, із ракетоносців там залишився «один невдаха», розповів речник ВМС Дмитро Плетенчук.

«Більшість бойових одиниць, якщо брати носії крилатих ракет – фактично всі перебазовані, крім одного невдахи, який досі не запустив жодної ракети, хоч і вважається носієм крилатих ракет. Бойові одиниці також перебазовані.

Там залишили якщо не тих, кого не шкода, то тих, кому немає місця у Новоросійську. Там, звичайно, залишається певний склад кораблів, але найцінніші активи все виведено»,

– зазначає Плетенчук.

До квітня не дотягнули 650+ окупантів

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, минулої доби українські воїни ліквідували 650 окупантів, а також:

15 танків;

20 бронемашин;

44 артсистеми;

7 засобів протиповітряної оборони;

30 безпілотників;

2 крилаті ракети;

56 одиниць авто та спецтехніки противника.

Загалом за час повномасштабного вторгнення росії ЗСУ знищили 442 170 російських загарбників.

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