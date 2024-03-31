Война, день 767: массированная ракетная атака и не дожившие до апреля оккупанты

Массированная ракетная атака 31 марта: что известно

Воскресным утром 31 марта рашисты атаковали Украину крылатыми ракетами из бомбардировщиков Ту-95. Кроме того, всю ночь по областям кружили вражеские «шахеды».

Ракеты влетели в воздушное пространство Украины примерно в 5 часов утра, прошли север Киевщины, где работала ПВО, и ушли на запад.

Как сообщил мэр Львова Андрей Садовый, около 5:50 утра ракеты летели над Львовом.

Также ракеты фиксировались над территориями Ивано-Франковской и Тернопольской областей.

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По данным, которые обнародовал глава Львовской ОВА Максим Козицкий, на Львовщине россияне нанесли удар крылатыми ракетами по объекту критической инфраструктуры, есть погибший.

Рашисты снова били по тому же объекту критической инфраструктуры, что и 24 и 29 марта. Разрушено админздание, пожар уже потушен.

Спасатели разбирают завалы, под ними могут находиться люди.

В результате противовоздушного боя уничтожено 18 воздушных целей: 9 крылатых ракет Х-101/Х-555 и 9 ударных БпЛА «Shahed-136/131».

А в НЭК Укрэнерго сообщают, что этой ночью оккупанты ударили по энергообъектам на юге страны, в Одессе и области введены аварийные отключения.

В ведомстве отметили, что при росте потребления объем отключений может увеличиваться.

Ограничения потребления электроэнергии действуют и в Харьковской области и Кривом Роге. Ночью графики отключений не действовали, но из-за роста потребления днем и вечером возможны отключения.

Как дела на фронте: Генштаб ВСУ о ситуации на утро 31 марта

По данным Генштаба ВСУ, за минувшие сутки на фронте произошло 85 боевых столкновений. Всего враг нанес 17 ракетных и 83 авиационных удара, совершил 87 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Авиация Сил обороны нанесла удары по 4 зенитно-ракетным комплексам и 11 районам сосредоточения врага.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 4 радиолокационным станциям, 1 пункту управления, 1 району сосредоточения личного состава, 4 средствам ПВО и 1 артиллерийскому средству врага. Уничтожены 9 из 11 шахедов. Сбили 9 из 14 крылатых ракет Х-101/Х-555

Черноморский флот покинул Крым

Основной состав Черноморского флота покинул Крым, из ракетоносцев там остался «один неудачник», рассказал спикер ВМС Дмитрий Плетенчук.

«Большинство боевых единиц, если брать носители крылатых ракет – фактически все перебазированные, кроме одного неудачника, до сих пор не запустившего ни одной ракеты, хоть и считается носителем крылатых ракет. Боевые единицы тоже перебазированы.

Там оставили если не тех, кого не жалко, то тех, кому нет места в Новороссийске. Там, конечно, остается определенный состав кораблей, но самые ценные активы все выведены»,

– отмечает Плетенчук.

До апреля не дотянули 650+ оккупантов

Как сообщает Генштаб ВСУ, за прошедшие сутки украинские воины ликвидировали 650 оккупантов, а также:

15 танков;

20 бронемашин;

44 артсистемы;

7 средств противовоздушной обороны;

30 беспилотников;

2 крылатые ракеты;

56 единиц авто и спецтехники противника.

Всего за время полномасштабного вторжения россии ВСУ уничтожили 442 170 российских захватчиков.

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