Війна, день 738: дрони летіли не лише на Одесу

Мінус 14 «шахедів» та ще один літак

За інформацією Повітряних сил, у ніч проти 2 березня 2024 року противник атакував Україну трьома керованими авіаційними ракетами Х-59/Х-35 та 17 ударними безпілотниками типу «Shahed».

Силами протиповітряної оборони знищено 14 «шахедів» у межах Одеської, Миколаївської, Запорізької, Харківської, Сумської, Дніпропетровської областей.

Як повідомляють Сили оборони Півдня України, над територією Одеської області знищено 7 ворожих дронів.

Але один із дронів під час маневрів серед житлових кварталів Одеси влучв у житлову дев’ятиповерхівку в одному зі спальних районів Одеси, зруйнувавши частину під’їзду з 18 квартир.

Наразі відомо про трьох загиблих, серед них дитина. Пошуково-рятувальна операція продовжується.

А вранці п’ятниці, 1 березня, на східному напрямку було знищено чергового ворожого винищувача-бомбардувального Су-34, який намагався завдати удару по наших позиціях керованими авіабомбами.

Неспокійний ранок на росії

Водночас, як стало відомо, що дрони атакували не лише Україну.

Як повідомляє Телеграм-канал «Одеське життя», сьогодні о 7-й годині ранку безпілотник атакував Санкт-Петербург. Він долетів до п’ятиповерхівки на Піскарівському проспекті та врізався у неї. Передбачуваною метою була нафтобаза поблизу місця вибуху.

Сирський анонсував кадрові перестановки командирів

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів, що під час роботи на східному фронті стало зрозумілим, чому однаково укомплектовані бригади дають різні результати. Насамперед це залежить від командира та його рівня підготовки.

«Тому до окремих бригад, де є проблеми з підготовкою штабу, мною відправлено групи фахівців для передачі досвіду та надання допомоги. В окремих випадках, коли командир не володіє обстановкою, а дії та команди безпосередньо створюють загрозу життю та здоров’ю підлеглих, я змушений приймати кадрові рішення»,

– зазначив Сирський.

У зв’язку з цим не виключено, що настають чергові кадрові зміни.

Втрати ворога на ранок 2 березня 2024 року

Загальні бойові втрати противника минулої доби орієнтовно склали:

особового складу – +960 осіб;

танків ‒ +14 од.;

бойових броньованих машин – +29 од.;

артилерійських систем – +47 од.;

РСЗВ – +3 од.;

засобів ППО ‒ +5 од.;

літаків – +1 од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – +35;

крилаті ракети – +3;

автомобільної техніки та автоцистерн – +61 од.;

спеціальна техніка ‒ +6.

Дані уточнюються.