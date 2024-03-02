Война, день 738: дроны летели не только на Одессу

Минус 14 «шахедов» и еще один самолет

По информации Воздушных сил, в ночь на 2 марта 2024 года противник атаковал Украину тремя управляемыми авиационными ракетами Х-59/Х-35 и 17 ударными беспилотниками типа «Shahed».

Силы противовоздушной обороны уничтожены 14 «шахедов» в пределах Одесской, Николаевской, Запорожской, Харьковской, Сумской, Днепропетровской областей.

Как сообщают Силы обороны Юга Украины, над территорией Одесской области уничтожено 7 вражеских дронов.

Но один из дронов во время маневров среди жилых кварталов Одессы попал в жилую девятиэтажку в одном из спальных районов Одессы, разрушив часть подъезда из 18 квартир.

В настоящее время известно о трех погибших, в их числе ребенок. Поисково-спасательная операция продолжается.

А утром пятницы, 1 марта, на восточном направлении был уничтожен очередной вражеский истребитель-бомбардировочный Су-34, пытавшийся нанести удар по нашим позициям управляемыми авиабомбами.

Неспокойное утро на россии

В то же время, как стало известно, что дроны атаковали не только Украину.

Как сообщает Телеграм-канал «Одеське життя», сегодня в 7 часов утра беспилотник атаковал Санкт-Петербург. Он долетел до пятиэтажки на Пискаревском проспекте и врезался в нее. Предполагаемой целью была нефтебаза, находящаяся вблизи места взрыва.

Сырский анонсировал кадровые перестановки командиров

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал, что во время работы на восточном фронте стало понятно, почему одинаково укомплектованные бригады дают разные результаты. Прежде всего это зависит от командира и его уровня подготовки.

«Поэтому в отдельные бригады, где есть проблемы с подготовкой штаба, мной отправлены группы специалистов для передачи опыта и оказания помощи. В отдельных случаях, когда командир не владеет обстановкой, а действия и команды напрямую создают угрозу жизни и здоровью подчиненных, я вынужден принимать кадровые решения»,

– отметил Сырский.

В этой связи не исключено, что грядут очередные кадровые изменения.

Потери врага на утро 2 марта 2024

Общие боевые потери противника за прошедшие сутки ориентировочно составили:

личного состава ‒ +960 человек;

танков ‒ +14 ед.;

боевых бронированных машин ‒ +29 ед.;

артиллерийских систем – +47 ед.;

РСЗО – +3 ед.;

средства ПВО ‒ +5 ед.;

самолетов – +1 ед.;

БПЛА оперативно-тактического уровня – +35;

крылатые ракеты – +3;

автомобильной техники и автоцистерн – +61 ед.;

специальная техника ‒ +6.

Данные уточняются.