Війна, день 1050: ЗСУ вразили командний пункт російських морпіхів

7 січня Сили оборони вдарили по командному пункту 810-ї окремої бригади морської піхоти збройних сил РФ.

Згідно з повідомленням Генштабу ЗСУ, Збройні сили України завдали високоточного удару по командному пункту 810 окремої бригади морської піхоти збройних сил Російської Федерації в районі населеного пункту Біла Курської області.

Як пояснюють військові, такі вогневі ураження є невід’ємною частиною бойових операцій підрозділів Сил оборони України, які ведуть бойові дії на території РФ.

У росії атаковано нафтобазу

У ніч на 8 січня серія вибухів прогриміла над Енгельсом Саратовської області РФ. У районі нафтобази виникла пожежа. Місцева влада заявила про масовану атаку дронів.

Як пишуть російські Telegram-канали з посиланням на місцевих жителів, над кількома районами міста було чутно близько 25 сильних вибухів.

Повідомляється про сильну пожежу в районі нафтобази в Енгельсі.

Як відомо, в Енгельсі розташований аеродром, на якому базуються стратегічні бомбардувальники ТУ-95. Його неодноразово атакували безпілотники.

Уночі Сили оборони відбивали дронову атаку

У ніч на 8 січня 2025 року противник атакував Україну 64 ударними БпЛА.

Станом на 09.00 підтверджено збиття 41-го ударного БпЛА типу «Shahed» у дев’яти областях.

Ще 22 ворожі безпілотники-імітатори – локально втрачені.

Про ситуацію на фронті на ранок 8 січня

За даними Генштабу ЗСУ, минулої доби зафіксовано 176 бойових зіткнень.

На Покровському напрямку протягом минулої доби наші захисники зупинили 41 штурм агресора в районах Тарасівки, Водяного Другого, Єлизаветівки, Луча, Лисівки, Сухого Яру, Зеленого, Нової Праці, Покровська, Котлиного, Нововасилівки, Надіївки.

Сили оборони відбили 25 атак позицій наших військ минулої доби на Курахівському напрямку поблизу Срібного, Слов’янки, Петропавлівки, Андріївки, Курахового та Дачного.

Триває операція в Курській області, де минулої доби відбулося 32 бойові зіткнення.

На Курщині, за даними DeepState, фіксується просування російських військ у Новоіванівці та біля Нової Сорочини. У Махнівці ситуація уточнюється, сказано в повідомленні.

Російські війська нещодавно просунулися в північно-західній частині міста Торецьк і досягли адміністративного кордону міста в одному з районів після кількох тижнів більш інтенсивних наступальних операцій Росії в цьому районі.

Про це йдеться в новому звіті Інституту вивчення війни.

Кадри з підтвердженою геолокацією, опубліковані 6 січня, показують, що російські війська нещодавно просунулися вулицею Квітковою і вийшли на північно-західний адміністративний кордон Торецька, констатують аналітики ISW. Згідно з їхніми спостереженнями, що ґрунтуються тільки на підтверджених геолокаційних даних, станом на 7 січня російські війська займали щонайменше 71% території Торецька.

Втрати окупантів на ранок 8 січня

За минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони вразили вісім районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та пункт управління БпЛА російських загарбників.

За минулу добу втрати російських загарбників склали 1660 осіб.

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