Війна, день 1049: на Курщині ЗСУ взяли в полон понад 800 російських військових

Підсумки п’яти місяців Курської операції

Операція Сил оборони України на Курщині розпочалася 6 серпня 2024 року і мала на меті не допустити наступу ворога в Сумській області та створення «буферної зони». Про те, що сталося на цьому напрямку, розповіли в Генштабі ЗСУ.

Операція змусила окупантів перекидати значні ресурси в Курську область, послаблюючи їхні позиції на інших напрямках фронту. Загарбники стягнули туди одні з найбільш боєздатних підрозділів повітряно-десантних військ, морської піхоти та спецпризначення. Також, росія була змушена терміново просити допомоги у Північної Кореї, яка направила в рф майже 12 тисяч своїх солдатів.

За 5 місяців активних бойових дій загальні втрати окупантів у живій силі склали понад 38 тисяч осіб, з них близько 15 тисяч – убитими.

Також українські воїни знищили:

104 танки;

575 бойових броньованих машин;

1 104 одиниці автомобільної техніки;

330 артилерійських систем;

12 РСЗВ;

12 засобів ППО;

1 літак;

3 вертольоти;

859 безпілотників;

32 одиниці спецтехніки.

Під час операції українські сили взяли в полон 860 російських військових, суттєво поповнивши обмінний фонд. Це дало змогу повернути додому сотні українських захисників, які перебували в російських в’язницях.

Що сталося на фронті за добу

За даними Генштабу ЗСУ, за минулу добу зафіксовано 218 бойових зіткнень.

На Курщині підрозділи Сил оборони України за минулу добу відбили 94 атаки російських загарбників. Ворог завдав дев’ять авіаційних ударів, із застосуванням дев’яти керованих бомб, а також здійснив 372 артилерійські обстріли позицій наших військ.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 41 штурмову та наступальну дію агресора в районах Миролюбівки, Луча, Сухого Яру, Піщаного, Котлиного, Українки, Ясеневого, Новоєлизаветівки, Тарасівки, Єлизаветівки, Лисівки, Зеленого, Нового Труду та Покровська.

Оборона Курахового: що відомо на ранок 7 січня

Місто Курахове фактично втрачено. Про це пише головний редактор «Цензора» Юрій Бутусов.

«Місто Курахове фактично втрачено. Наші воїни героїчно обороняють промзону на околиці Курахового, ТЕЦ і дуже вузький клин, яким під постійним вогнем ворога здійснюється вся логістика для кількох бригад.

Оборона в таких умовах для нас невигідна: тактична перевага на боці ворога. Ми втрачаємо людей у боях із противником, який має загальну перевагу в силах. Усі командири на місцях кажуть: «Не стирайте війська в нуль, дайте можливість, поки ще є боєздатність, відійти на зручний рубіж оборони, заздалегідь там розвернутися, прикрити фланги, скоротити наші втрати і збільшити втрати ворога»», – пише Бутусов.

За його словами, «рішення про відхід на вигідні рубежі зараз було б повністю виправдане обстановкою».

У Генштабі сьогодні заявили, що на Курахівському напрямку Сили оборони відбили 26 атак на позиції наших військ поблизу Слов’янки, Срібного, Андріївки, Петропавлівки, Курахового і Дачного.

Втрати ворога перевищили 800 тисяч окупантів

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони вразили 12 районів зосередження особового складу та техніки, дві радіолокаційні станції, два засоби протиповітряної оборони, а також ще один важливий об’єкт російських загарбників.

За минулу добу втрати російських загарбників склали 1970 осіб.

Також українські воїни знищили: