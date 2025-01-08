Война, день 1050: ВСУ поразили командный пункт российских морпехов

7 января Силы обороны ударили по командному пункту 810-й отдельной бригады морской пехоты вооруженных сил РФ.

Согласно сообщению Генштаба ВСУ, Вооруженные силы Украины нанесли высокоточный удар по командному пункту 810 отдельной бригады морской пехоты вооруженных сил Российской Федерации в районе населенного пункта Белая Курской области.

Как объясняют военные, такие огневые поражения являются неотъемлемой частью боевых операций подразделений Сил обороны Украины, которые ведут боевые действия на территории РФ.

В россии атакована нефтебаза

В ночь на 8 января серия взрывов прогремела над Энгельсом Саратовской области РФ. В районе нефтебазы возник пожар. Местные власти заявили о массированной атаке дронов.

Как пишут российские Telegram-каналы со ссылкой на местных жителей, над несколькими районами города было слышно около 25 сильных взрывов.

Сообщается о сильном пожаре в районе нефтебазы в Энгельсе.

Как известно, в Энгельсе расположен аэродром, на котором базируются стратегические бомбардировщики ТУ-95. Его неоднократно атаковали беспилотники.

Ночью Силы обороны отражали дроновую атаку

В ночь на 8 января 2025 года противник атаковал Украину 64 ударными БпЛА.

По состоянию на 09.00 подтверждено сбитие 41-го ударного БпЛА типа «Shahed» в девяти областях.

Еще 22 вражеских беспилотника-имитатора — локально потеряны.

О ситуации на фронте на утро 8 января

По данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 176 боевых столкновений.

На Покровском направлении в течение минувших суток наши защитники остановили 41 штурм агрессора в районах Тарасовки, Водяного Второго, Елизаветовки, Луча, Лисовки, Сухого Яра, Зеленого, Нового Труда, Покровска, Котлиного, Нововасильевки, Надиевки.

Силы обороны отбили 25 атак позиций наших войск за прошедшие сутки на Кураховском направлении вблизи Серебряного, Славянки, Петропавловки, Андреевки, Курахово и Дачного.

Продолжается операция в Курской области, где за прошедшие сутки состоялось 32 боестолкновения.

На Курщине, по данным DeepState, фиксируется продвижение российских войск в Новоивановке и возле Новой Сорочины. В Махновке ситуация уточняется, сказано в сообщении.

Российские войска недавно продвинулись в северо-западной части города Торецк и достигли административной границы города в одном из районов после нескольких недель более интенсивных наступательных операций России в этом районе.

Об этом идет речь в новом отчете Института изучения войны.

Кадры с подтвержденной геолокацией, опубликованные 6 января, показывают, что российские войска недавно продвинулись по улице Цветочной и вышли на северо-западную административную границу Торецка, констатируют аналитики ISW. Согласно их наблюдениям, основанным только на подтвержденных геолокационных данных, по состоянию на 7 января российские войска занимали не менее 71% территории Торецка.

Потери оккупантов на утро 8 января

За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили восемь районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и пункт управления БпЛА российских захватчиков.

За прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1660 человек.

Также украинские воины уничтожили: