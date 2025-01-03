Війна, день 1045: окупанти намагаються обійти й оточити Покровськ

Російські окупанти не йдуть у лобовий штурм на Покровськ Донецької області, а намагаються обійти й оточити місто. Про це повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» майор Віктор Трегубов в ефірі національного телемарафону.

«Міських боїв у місті немає, до межі міста росіяни не дійшли, але намагаються охопити його через сусідні населені пункти, селища, проникати тими чи іншими групами, накопичуватися і бити надалі так, щоб обійти місто. Плюс – активна дія БПЛА, активна дія всього, що в росіян зараз є, теж зосереджена в районі міста Покровськ».

Трегубов пояснив, що місто Покровськ досить велике й укріплене, тому ворог не хоче йти в лобовий штурм, адже зав’язнув у міських боях на низці інших напрямків, як-от у Часовому Яру та Кураховому.

За словами спікера, на бої в Покровську противник зараз не розраховує, а намагається обійти місто і розірвати інфраструктурні ланцюжки.

За минулу добу на Покровському напрямку, який залишається одним із найгарячіших, українські захисники зупинили 38 штурмових і наступальних дій агресора.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 27 ворожих атак. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед поблизу Слов’янки, Петропавлівки, Шевченка, Дачного та Курахового.

На Времівському напрямку противник здійснив 24 штурми наших позицій у районах Бурштинового, Времівки, Великої Новосілки та в напрямку Костянтинополя, Розливу і Новосілки.

Загалом, за даними Генштабу ЗСУ, за минулу добу зафіксовано 138 бойових зіткнень.

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Наслідки повітряної атаки 3 січня

У ніч на 3 січня 2025 року ворог атакував Україну 93 ударними БпЛА, повідомляють Повітряні сили України.

Станом на 09.00 підтверджено збиття 60 ударних БпЛА в Полтавській, Сумській, Харківській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Донецькій, Дніпропетровській областях.

Ще 26 ворожих безпілотників-імітаторів – локально втрачено.

Унаслідок російської дронової атаки зафіксовано кілька влучань дронів по приватних підприємствах і багатоквартирних будинках у Донецькій та Чернігівській областях.

Також збиті «шахеди» завдали шкоди й на Київщині: у кількох районах пошкоджено приватні будинки та авто. На жаль, є загиблий і постраждалі.

Втрати росіян на ранок 3 січня: мінус ще 1080 окупантів

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони вразили п’ять районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, два пункти управління та три інші важливі об’єкти противника.

Також українські воїни знешкодили: