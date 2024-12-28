Война, день 1039: «ситуация на фронте странная»

Ситуация на фронте: враг вышел на трассу от Покровска до Днепра

По информации Генштаба ВСУ, по состоянию на утро сегодняшнего дня на фронте зафиксировано 162 боевых столкновения.

За прошедшие сутки противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 37 авиаударов, в том числе сбросил 48 управляемых авиабомб. Кроме этого, враг совершил более 5100 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, из них 222 – из реактивных систем залпового огня, задействовал для ударов более 1900 дронов.

В то же время ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили район сосредоточения личного состава и военной техники, пункт управления и средство противовоздушной обороны противника.

Наиболее горячие направления фронта в настоящее время – Лиманское и Покровское.

На Лиманском направлении враг атаковал 20 раз при поддержке штурмовой и бомбардировочной авиации. Основные наступательные усилия противник сосредотачивал в районах Первомайского, Новоегоровки, Надежды, Тернов, Торского, Заречного, Дибровы и в Серебрянском лесу.

На Покровском направлении наши защитники остановили 52 наступательных действия агрессора вблизи Миролюбовки, Луча, Воздвиженки, Лисовки, Даченского, Нового Труда, Шевченко, Новоезаветовки, Нововасиловки и Волкового.

По словам депутата Дружковского городского совета Николая Довбни, россияне фактически уже вышли на трассу от Покровска до Днепра.

«На самом деле, по ситуации на фронте, я бы сказал, что она несколько странная. Оккупанты пытаются обойти по кругу Дружковку, Краматорск и Славянск. Фактически, они уже вышли к этой трассе. заходят в самый Покровск. Перерезание именно трассы от Покровска до Днепра будет очень сильным ударом по Силам обороны и работающим там гуманитарным миссиям», – заявил депутат.

При этом, как сообщают в Институте изучения войны (ISW), ВСУ отразили механизированные штурмы армии РФ и совершили масштабную контратаку в Курской области.

27 декабря на Курщине продолжались ожесточенные бои – россияне вели наступательные операции вблизи Суджи, однако украинские силы отразили массированный российский механизированный штурм и контратаковали на широком фронте от Коренево до Суджи.

Минус 15 из 16 вражеских дронов

По данным Воздушных сил, в ночь на 28 декабря 2024 года противник атаковал 16-ю ударными БпЛА типа «Shahed» и беспилотниками других типов.

По состоянию на 08:30 28 декабря, подразделениями РЭБ и мобильных огневых групп Воздушных Сил и Сил обороны Украины сбито 15 вражеских БпЛА в Николаевской области. Один беспилотник-имитатор локационно потерян.

Из-за падения сбитых дронов повреждено имущество предприятия и многоквартирный дом в городе Николаеве. Обошлось без жертв и пострадавших.

Невеселая информация от представителя украинской разведки

Россия способна производить в месяц от 40 до 50 ракет «Искандер», 30-50 «Калибров» и около 50 ракет «Х-101», заявил накануне представитель Главного управления разведки Украины Андрей Юсов.

По его словам, в запасах у России около 1400 дальнобойных ракет, и из них около 350 «Калибров», 500 «Ониксов», более 50 «Кинжалов», более 130 «Искандеров» и более 400 ракет класса «Х-101», « Х-55» и «Х-35».

Дроны атаковали важное для военных предприятие в Воронеже

А в российском Воронеже этой ночью раздалось по меньшей мере 10 взрывов: сообщают об атаке дронов на предприятие военно-промышленного комплекса (ВПК).

«Зафиксированы попадания/обломки на территории АО «Воронежсинтезкаучук» корпорации «Сибур», которое производит, в частности, термоэластопласт», – рассказал экс-советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

По его словам, предприятия упомянутой корпорации задействованы в производстве дронов на российском ВПК.

«Также зафиксирована работа ПВО в микрорайонах Александровцы и Шилово, последствия уточняются», – добавил Андрющенко.

Удар по складу хранения «шахедов» и другие потери россиян

Как сообщили сегодня утром в Генштабе ВСУ, Силы обороны поразили склад хранения «шахедов» в Орловской области России.

В ведомстве сообщили, что удар по складу хранения, обслуживания и ремонта дронов-камикадзе, состоящему из ряда бетонных защищенных сооружений, нанесли 26 декабря.

«Указанная боевая операция существенно снизила потенциал врага по проведению воздушных налетов ударных БпЛА по гражданской инфраструктуре Украины», – говорится в сообщении.

А издание ASTRA сообщает, что удар по складу нанесли ракетами Storm Shadow и по меньшей мере три попали в цель. В результате удара две единицы личного состава вс рф ликвидированы и еще семь получили ранения.

Помимо этого, Генштаб сообщает, что за минувшие сутки ВСУ ликвидировали ориентировочно 1690 окупантов.

Потери техники таковы: