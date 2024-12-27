Війна, день 1038: Українські військові вперше захопили в полон солдата армії КНДР

Військова розвідка Південної Кореї в п’ятницю, 27 грудня, підтвердила захоплення Україною в полон солдата КНДР. Заяву було зроблено після того, як український військовий портал «Мілітарний» повідомив, що українські сили захопили солдата під час операцій у Курській області, пише південнокорейське агентство Yonhap.

«Завдяки обміну інформацією в режимі реального часу з розвідувальною організацією дружньої країни ми підтвердили захоплення пораненого північнокорейського солдата і плануємо ретельно вивчити подальший розвиток подій», – йдеться в короткому повідомленні Національної розвідувальної служби Південної Кореї.

Це перший випадок полону північнокорейського військового, який бере участь у війні проти України на боці росії.

Про ситуацію на найбільш «гарячих» напрямках фронту

За даними Генштабу ЗСУ, минулої доби зафіксовано 171 бойове зіткнення.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 42 штурмові та наступальні дії агресора в бік Воздвиженки, Миролюбівки, Луча, Лисівки, Зеленого, Даченського, Нової Праці, Піщаного, Покровська, Новооленівки, Вовкового, Шевченка та Новотроїцького.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 23 ворожі штурми. Основні наступальні зусилля ворог зосереджував у районах населених пунктів Петропавлівка, Слов’янка, Андріївка та Курахове.

На Времівському напрямку противник здійснив 24 штурми наших позицій неподалік населених пунктів Бурштинове, Времівка, Костянтинопіль, Новий Комар і Костянтинопільське.

Повітряні атаки 27 грудня: у росії зупинили роботу аеропортів

У ніч на 27 грудня противник завдав удару по Україні двома балістичними ракетами «Іскандер-М», а також атакував 24 ударними БпЛА.

Станом на 9.00 підтверджено збиття 13 ударних безпілотників. Ще 11 ворожих безпілотників-імітаторів – локально втрачено.

Росіяни заявили про атаку безпілотників у ніч на 27 грудня. Через повітряну загрозу в аеропортах Астрахані, Волгограда, Сочі та Казані було введено план «Килим», діяла заборона на прийом і випуск літаків. Про це повідомляють російські медіа та телеграм-канали.

Уночі жителі російського міста Тула повідомили про вибухи. Люди фіксували роботу ППО над містом. Місцева влада повідомила про збиття двох безпілотників. Після збиття городяни повідомляли про пожежу.

У Міноборони рф стверджують про «знищення» 13 нібито українських дронів за ніч: 5 – над Брянською областю, 3 – над Курською, по 2 – над Бєлгородською і Тульською і 1 – над Астраханською.

В аеропортах низки міст діяв план «Килим». Водночас літак, що прямував із Москви до Астрахані, переспрямували до Махачкали, але згодом і там запровадили обмеження, а також – у Самарі та Грозному.

Втрати ворога: мінус ще 1650 окупантів

Учора авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони вразили десять районів зосередження особового складу та ОВТ противника, знищено один пункт управління, одну ворожу артилерійську систему та один інший важливий об’єкт противника.



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