Війна, день 1032: окупанти вдарили по онкодиспансеру у Херсоні та багатоповерхівці у Харкові

Покровський напрямок фронту – один із «найгарячіших»

За уточненою інформацією Генштабу ЗСУ, минулої доби на фронті сталося 211 бойових зіткнень.

Лише 46 атак було відбито нашими захисниками на Покровському напрямі. Ворог намагався просунутися неподалік населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Зелене, Новий Труд, Даченське, Вовкове, Піщане, Нововасилівка, Новоєлизаветівка, Новоолексіївка та Українка. Крім того, загарбники активно застосовували штурмову та бомбардувальну авіацію.

Сили оборони продовжують стримувати ворога на Курахівському напрямі. Сонцівка, Старі Терни, Андріївка, Курахове, Дачне, Далеке, Константинопольське та Константинополь – тут окупанти 24 рази намагалися прорвати українські оборонні рубежі.

36 разів окупанти атакували в районах Успенівки, Далекого, Бурштинового, Розливу, Богатиря, Великої Новосілки, Макарівки, Новосілки, Новополя та Новодарівки на Времівському напрямку.

У п’ятницю, 20 грудня, противник завдав за позиціями українських підрозділів та населених пунктів шість ракетних ударів із застосуванням 19 ракет, а також 34 авіаудари, скинув 64 керовані авіабомби. Окрім цього, здійснив близько п’яти тисяч обстрілів, з них 198 із реактивних систем залпового вогню, та задіяло для поразок 2230 дронів-камікадзе.

За даними Повітряних сил, у ніч проти 21 грудня противник здійснив пуск зенітної керованої ракети С-400 з тимчасово окупованої території Донецької області у напрямку Полтавщини (попередньо без наслідків), атакував 113 ударними безпілотниками (БпЛА) типу «Shahed» та безпілотниками інших типів напрямків. Брянськ, Міллерове, Орел, Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Бердянськ.

Станом на ранок сьогодні підтверджено збиття 57 ударних БпЛА типу «Shahed» та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Хмельницькій, Донецькій, Дніпропетровській та Запорізькій областях.

Через активну протидію Сил оборони 56 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачено (без негативних наслідків).

У Запорізькій та Харківській областях збиті ударні БпЛА пошкодили приватні та багатоквартирні будинки, майно та авто громадян, які постраждали надають допомогу.

А у Повітряному командуванні «Південь» уточнили, що минулої доби, 20 грудня, на півдні країни сили оборони знищили 6 ворожих розвідувальних безпілотників, у тому числі три «Орлани», два БПЛА «ZALA» та один «Supercam». Також збито один ударний дрон “Ланцет”.

Напередодні вранці російські окупаційні війська атакували Одеську область двома протирадіолокаційними ракетами Х-31П з акваторії Чорного моря, але обидві ракети не досягли своєї мети. А ввечері ворог завдав два авіаудари із застосуванням керованих авіабомб (КАБів) Херсонщиною.

Окупанти вдарили по онкодиспансеру в Херсоні та дев’ятиповерхівці у Харкові

Як повідомив голова Херсонської ОВ Олександр Прокудін, минулої ночі російські окупанти вдарили з авіації онкодиспансером у Херсоні. За даними ОВА, з медустанови запустили 2 КАБи. На щастя, пацієнти та медперсонал не постраждали, проте сама будівля серйозно зруйнована.

Крім того, цієї ночі окупанти атакували дронами Харків, потрапивши дев’ятиповерхівкою. Під ударом опинився будинок у Салтівському районі. Постраждали 6 людей, серед яких 12-річна дівчинка.

Ще один удар БПЛА був зафіксований у Київському районі, там пошкоджено приватний будинок та постраждали дві жінки.

Також росіяни вдарили і по Запоріжжю, там поранено 4 людей, серед яких також є дитина.

Україна вперше провела атаку лише з використанням безпілотних систем

В американському Інституті вивчення війни (ISW) повідомляють, що це сталося біля села Липці на північ від Харкова.

Замість піхоти ЗСУ задіяли FPV-дрони, наземні безпілотники з кулеметами та роботизовані системи для розмінування та встановлення мін, зазначають у відомстві, посилаючись на спікера української бригади, яка діяла на Харківському напрямку.

В результаті проведеної операції позиції окупантів були успішно знищені.

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